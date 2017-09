WK-ploeg ondanks slechte uitslag tevreden over manier van koersen

"Ik vind dat Nederland een goede wedstrijd heeft gereden", aldus Terpstra, die in Noorwegen net als vorig jaar in Qatar (negende) de beste Nederlander was in de wegrit van de WK. "Alleen met de uitslag kunnen we niet blij zijn."

De 33-jarige renner van Quick-Step Floors reed even van voren bij de laatste beklimming van Salmon Hill, het lastigste heuveltje op het 19,1 kilometer lange circuit in Bergen.

Terpstra moest echter passen toen de Fransman Julian Alaphilippe, normaal gesproken zijn teamgenoot bij Quick-Step, de aanval overnam. "Ik was net hard aangegaan en Julian nam veel te enthousiast over. Je kunt wel begrijpen dat ik even vol in de verzuring zat", zei de Nederlander.

"Ik kwam nog bij Philippe Gilbert in het wiel, maar toen was Alaphilippe al weg met Gianni Moscon. Het is zonde dat Julian zo enthousiast wegreed, maar dat is typerend voor hem. Ik begrijp het wel, in het heetst van de strijd wil je zo snel mogelijk omhoog en hij kan als een van de snelsten van de wereld omhoog rijden."

Sagan

Alaphilippe werd uiteindelijk in de laatste kilometers teruggepakt door het peloton, waarna Peter Sagan naar zijn derde opeenvolgende wereldtitel reed door de Noor Alexander Kristoff en de Australiër Michael Matthews te kloppen in de sprint.

Terpstra sprintte niet meer mee en eindigde achter in de groep als 24e, één plek voor Dumoulin, de andere Nederlander die in dezelfde tijd als de winnaar over de streep kwam.

"Het had misschien moeten regenen, dan wordt het lastiger", zei Terpstra. "Maar je ziet ook dat het niveau gewoon hoog ligt. Het zag er misschien uit als een makkelijk sprintje, maar er bleven aan het eind maar zo'n dertig man over. Ik ben blij dat ik in de finale heb kunnen meedoen."

Chaos

De rest van de Nederlandse ploeg hield ook een overwegend goed gevoel over aan de wegwedstrijd in Bergen, ondanks de uitslag. "Ik denk dat we gedaan hebben wat we moesten doen", stelde Sebastian Langeveld, die in de laatste ronde nog een aanval plaatste in de hoop Dumoulin of Terpstra op sleeptouw te kunnen nemen.

"We hebben met nog iets minder dan honderd kilometer te gaan de situatie gecreëerd dat we konden gaan koersen door het gat met de vroege vlucht dicht te rijden. Daarna zat er met Lars Boom een goede man mee vooruit. We hebben ons laten zien, maar het rondje was lang en je merkte dat het heel moeilijk was om echt grote verschillen te maken."

Boom zag ook dat er niet genoeg "chaos" was in koers voor de Oranje-ploeg. "Ik ben blij dat ik meezat met dat mooie groepje. Ik moest wel twee keer lossen in de klim, maar in de afdaling kon ik steeds weer terugkomen."

"Op de voorlaatste klim kon ik Tom ook nog helpen. We zaten op honderd meter van de kopgroep. Ik heb geprobeerd hem omhoog te sleuren, maar hij had het hele peloton in zijn wiel, jammer.''

Mollema

Bauke Mollema stelde dat Nederland er alles aan gedaan heeft om er een harde koers van te maken.

"Maar het parcours was heel snel en de laatste tien kilometer na de klim waren allemaal relatief brede wegen zonder al te veel bochten, waardoor het vrij makkelijk was om de boel weer te organiseren in het peloton."

Langeveld: "Wij moesten het hebben van chaos. Misschien was er uiteindelijk niet genoeg chaos, maar het is geen computerspelletje."