Dumoulin na 25e plek niet tevreden over tactische keuzes in wegrit

Dumoulin koos ervoor om al aan te vallen bij de voorlaatste beklimming van Salmon Hill, op zo'n dertig kilometer van de streep. De kersverse wereldkampioen tijdrijden kreeg echter direct een flink aantal concurrenten in zijn wiel.

"Ik wilde niet gokken op de laatste klim, omdat ik niet de punch heb om renners als Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet en Julian Alaphilippe uit mijn wiel te kletsen. Misschien is dat achteraf een verkeerde keuze geweest en had ik toch alles moeten zetten op de slotklim. Maar je maakt keuzes in de koers en soms zijn dat de goede en soms de verkeerde."

Dumoulin kon bij de laatste beklimming van Salmon Hill, op ruim tien kilometer van de finish, niet mee toen de Fransman Alaphilippe aanzetten en uiteindelijk wegreed met de Italiaan Gianni Moscon.

"Ik had nog steeds goede benen, maar ik zat voor de slotklim op de verkeerde plek", baalde Dumoulin. "Dus we zullen nooit weten of ik de benen had om Alaphilippe te volgen."

Nederlander

De Giro-winnaar had in aanloop naar de bijna 270 kilometer lange wegrit in het westen van Noorwegen al voorspeld dat winnen een moeilijke opgave zou worden, omdat hij daarvoor eigenlijk solo zou moeten aankomen.

"Het was een heel moeilijke koers voor mij", concludeerde Dumoulin na de race. "Het was een lastig parcours, iedereen heeft afgezien, maar het was net niet lastig genoeg om het verschil te maken."

"Peter Sagan, Alexander Kristoff en Michael Matthews (respectievelijk de nummer één, twee en drie in de uitslag) hingen op de laatste klim op hun laatste benen nog aan het peloton, maar zij hebben dan nog een sprint waar ze op kunnen rekenen. Die heb ik niet."

"Ik ben nu dus even teleurgesteld over deze wegrace. Ik heb op de verkeerde momenten aangevallen en iedereen in mijn wiel gekregen en op de verkeerde momenten zat ik net even te ver van achteren. Ik heb dus niet echt een goede koers gereden. Daar kan ik niet blij over zijn, maar ik zal een gelukkig man zijn als ik maandag het vliegtuig in stap terug naar Nederland."

Sagan

Dumoulin was tevreden over het optreden van de Nederlandse ploeg in zijn geheel. Lars Boom en Sebastian Langeveld lieten zich in de laatste honderd kilometer van voren zien en Niki Terpstra zat op de streep net als Dumoulin in de eerste groep.

"Met de renners die we hebben, hebben we het erg goed gedaan", stelde de Limburger. "We hadden geen afmaker in de ploeg. Niki en ik waren op de slotklim net zo sterk of sterker dan Sagan, Kristoff en Matthews, maar zij staan op het podium."

"We hebben het geprobeerd, maar het was niet mogelijk om de koers al vroeg te laten exploderen. En Sagan is natuurlijk gewoon een klasbak. Hij kon maar net volgen op de slotklim, had zeker niet zijn beste benen ooit, maar wint de koers alsnog. Dat is bizar goed."