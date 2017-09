Sagan draagt historische derde wereldtitel op aan overleden Scarponi

"Ik wil deze derde wereldtitel opdragen aan hem. Hij was morgen jarig geweest, het is een droevig verhaal. Ik wens zijn hele familie alle sterkte", zei Sagan na de finish.

Scarponi overleed in april van dit jaar op 37-jarige leeftijd nadat hij tijdens een training in zijn woonplaats Filottrano werd aangereden door een busje.

"Michele was een heel speciaal persoon, niet alleen in het wielrennen, maar in de wereld", aldus Sagan. "Ik vond het altijd geweldig om hem tegen te komen, of het nou bij trainingskampen of bij koersen was."

Bora-Hansgrohe-renner Sagan bleef in de wegwedstrijd in Bergen de Noorse thuisrijder Alexander Kristoff op de eindstreep net voor. "Ik draag deze overwinning ook op aan mijn vrouw. We verwachten binnenkort een kind", aldus de drievoudig wereldkampioen.

Ongelooflijk

Sagan is de eerste renner in de geschiedenis van de wielersport die erin slaagt om drie keer op rij met de regenboogtrui aan de haal te gaan. "Ik weet niet waarom ik een speciale relatie heb met de WK. Karma misschien?", zei hij met een grote glimlach. "Dit is een heel speciale race, je moet veel geluk hebben, het is als een loterij."

De 27-jarige Slowaak had moeite om te beseffen wat hij had gepresteerd, vooral doordat hij niet helemaal fit aan de wegwedstrijd begon. "Het ging ook zeker niet makkelijk en vijf kilometer voor de finish dacht ik dat het over was voor mij", zei hij. "Ik dacht dat ik alleen nog kon sprinten om de derde of vierde plek."

"Maar de koerssituatie veranderde steeds weer en uiteindelijk kon ik nog sprinten voor de winst. Het was nipt met Kristoff, die hier een thuiswedstrijd reed. Sorry voor de mensen hier, maar dit is een ongelooflijk resultaat voor mij. Ik weet niet of het wat gaan veranderen in de wereld, maar voor mij is het geweldig."

Volgens Sagan was zijn wereldtitel in Bergen de zwaarste van zijn trilogie. "Het was vandaag zo'n onvoorspelbare koers. Je kon maar één pijl verschieten. Als je koos voor de aanval, had je niet meer genoeg energie voor de sprint. Dus wat moest ik doen? Tot de laatste kilometer wist ik niet dat het een sprint zou worden."

Sagan benadrukte nog maar eens dat hij altijd koerst op zijn gevoel. "Ik weet niet of je veel kunt plannen in de koers. Het is instinct, in fracties van seconden moet je beslissen wat je gaat doen. Ik droom 's nachts niet over tactische keuzes. Wat mijn tactiek hier was? Ha, ik had geen strategie."

Matthews

Die laatste opmerking zorgde voor een hoofschuddende Michael Matthews, die brons pakte in Bergen en naast Sagan op de persconferentie zat. De Australiër had wel een tactisch plan en baalde na afloop dat zijn gekozen strategie niet de juiste bleek.

"Ik heb op de laatste klim te veel energie verspild door aan te vallen en mee te springen. Ik wist niet dat het een sprint van zo'n grote groep zou worden. Achteraf had ik lekker in de groep moeten meerijden zoals Sagan en Kristoff."

Niki Terpstra was zondag op de 24e plaats de beste Nederlander. Eerder deze week was er met de wereldtitels van Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten op de tijdrit en de gouden medaille van Chantal Blaak in de wegwedstrijd voor vrouwen wel veel Nederlands succes.