Sagan draagt historische derde wereldtitel op aan overleden Scarponi

"Ik wil deze derde wereldtitel opdragen aan hem. Hij zou morgen jarig zijn geweest, het is een droevig verhaal. Ik wens zijn hele familie alle sterkte", zei de 27-jarige Sagan na de finish.

De renner van Bora-Hansgrohe bleef de Noorse thuisrijder Alexander Kristoff op de eindstreep net voor in Bergen. "Ik draag deze overwinning ook op aan mijn vrouw. We verwachten binnenkort een kind", aldus Sagan.

De drievoudig wereldkampioen had moeite om te beseffen wat hij had gepresteerd. "Het was niet gemakkelijk en dit is ongelofelijk. Ik ben heel erg blij, dit is iets speciaals", zei hij.

"Het is erg moeilijk om van tevoren een race te voorspellen. Aan het eind gebeurde alles zo snel. Gelukkig werd het een massasprint."

Regenboogtrui

Sagan is de eerste renner in de geschiedenis van de wielersport die erin slaagt om drie keer op rij met de regenboogtrui aan de haal te gaan.

Eerder deze week was er met de wereldtitels van Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten op de tijdrit en de gouden medaille van Chantal Blaak in de wegwedstrijd voor vrouwen wel groot Nederlands succes.