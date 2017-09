Oranje-kopvrouwen ondanks eigen teleurstelling blij voor Blaak

"Ik ben heel blij voor Chantal", aldus Van Vleuten, die op 28 seconden van haar landgenote naar de vierde plaats sprintte. "Kijk, we hadden ons de ogen uit de kop geschaamd als we hier niet hadden gewonnen als Nederland. Daar had ik me echt niet goed bij gevoeld."

"Maar ik ben hier ook voor mijn eigen prestatie en persoonlijk is het teleurstellend. Dinsdag in de tijdrit had ik het in eigen hand en pakte in de regenboogtrui, maar ik wist dat ik vandaag in een scenario terecht zou kunnen komen dat ik achter een teamgenote zou zitten. En nu heeft het voor Chantal gunstig uitgepakt dat we met een sterk team reden."

De 27-jarige Blaak profiteerde in de finale van de ruim 150 kilometer lange koers optimaal van de Nederlandse overmacht in de beslissende kopgroep. Terwijl de concurrentie keek naar olympisch kampioene Van der Breggen en wereldkampioene tijdrijden Van Vleuten reed Blaak op acht kilometer van de streep weg en hield ze solo stand tot de finish.

"Dit was weer een kans om wereldkampioen te worden want ik ben in vorm, maar als ik, Annemieke of Marianne Vos gaat, twijfelt de concurrentie niet", aldus Van der Breggen, die achtste werd. "Dat maakt het lastig, zeker als de wedstrijd niet echt heel zwaar is."

"Ik heb geprobeerd om aan te vallen, maar Chantal koos het goede moment en toen twijfelde de rest wel. Gelukkig kon ze het ook afmaken, ik ben uiteindelijk trots op Chantal."

Fotomoment

Van der Breggen had voor de wegrit in Noorwegen al benadrukt dat zij, Van Vleuten en drievoudig wereldkampioene Vos niet de enige rensters uit de ijzersterke Oranje-ploeg waren die goud konden winnen.

"Bij een fotomoment vrijdag lag de focus heel erg op ons drieën en toen zei ik al: 'Je mist een aantal rensters op deze foto, want de kans is groot dat iemand anders wereldkampioen wordt.' Deze wedstrijd was daar echt geschikt voor."

"We hebben het ploegenspel gespeeld zoals het hoort, we wisten allemaal dat het op deze manier kon. En alle meiden uit deze ploeg hebben de koersslimheid om te weten dat ze gebruik kunnen maken van de aandacht voor mij en Annemiek."

Kasseien

In aanloop naar de wegrit kregen de vrouwen vaak de vraag of ze elkaar niet konden gaan tegenwerken omdat er zoveel toppers in de ploeg zaten. Van Vleuten en Van der Breggen hielden zaterdag evenwel keurig de benen stil toen Blaak een gat sloeg.

"Als er een concurrent van mij voorop had gezeten, had ik in de laatste kilometers op de kasseien nog een aanval geplaatst, maar dat kon ik nu niet doen", zei Van Vleuten. "Dat weet je, dat is het teamgedeelte van het wielrennen."

Volgens de Utrechtse was het nog niet zo makkelijk om als Nederland de koers te winnen, ondanks de kracht van de ploeg. "Iedereen keek naar ons, iedereen schoof Nederland de verantwoordelijkheid in de schoenen. Het was echt geen appeltje eitje om hier te winnen."