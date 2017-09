Blaak pakt in wegwedstrijd derde Nederlandse goud bij WK wielrennen

Blaak, die halverwege de koers nog ten val kwam, reed op 8 kilometer van de streep weg uit een groep van zeven rensters en werd niet meer bijgehaald door de achtervolgsters.

De wereldtitel van Blaak is de derde Nederlandse gouden medaille deze editie van de WK. Eerder veroverden Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten de wereldtitel op de individuele tijdrit. Bovendien was er in de ploegentijdrit zowel bij de mannen als bij de vrouwen goud voor het Nederlands getinte Team Sunweb.

In de wegwedstrijd is Blaak de zesde Nederlandse wereldkampioene. Keetie Hage (1968, 1976), Tineke Fopma (1975), Petra de Bruin (1979), Leontien van Moorsel (1991, 1993) en Marianne Vos (2006, 2012, 2013) gingen haar voor. Het is de tiende Nederlandse wereldtitel bij de wegwedstrijd voor vrouwen.

De Australische Katrin Garfoot won op 28 seconden de sprint om de tweede plek en eiste het zilver voor zich op. De Deense Amalie Dideriksen, die vorig jaar wereldkampioene werd, moest ditmaal genoegen nemen met het brons.

Van Vleuten greep net naast eremetaal en eindigde als vierde. Anna van der Breggen kwam als achtste over de finish. De WK wordt zondag afgesloten met de wegwedstrijd voor de mannen, die 276 kilometer af moeten leggen.

Brand

In het zonovergoten Bergen legden de rensters acht ronden van zo’n 19 kilometer af. De Zweedse Sara Penton was de eerste renster die in de aanval ging en reed lange tijd alleen vooruit.

Kort voor het ingaan van de derde ronde kreeg Penton gezelschap van de Britse Melissa Lowther, die de Zweedse even later loste. Lucinda Brand was de eerste Nederlandse renster die zich liet zien en voegde zich even later bij Lowther, maar het duo werd op 97 kilometer van de streep weer ingerekend.

Op 70 kilometer ontstond een nieuwe kopgroep na een aanval van Amy Pieters. Zij kreeg de Britse Hannah Barnes en de Australische Rachel Neylan met zich mee. Het trio bouwde kleine voorsprong op en kreeg in de vijfde ronde gezelschap van Brand en de Australische Gracie Elvin. Neylan kon het tempo vooraan niet volhouden en moest lossen.

In de laatste kilometer van de zesde ronde zat de aanval van het kwartet erop, waarna Danielle King demarreerde. Janneke Ensing, de Française Elise Delzenne en de Australische Amanda Spratt sloten aan bij de Britse. De Zweedse Hanna Nilsson bungelde daar tien seconden achter.

Van der Breggen

Op 30 kilometer van de finish versnelde Van der Breggen in het peloton. Slechts zes rensters konden het tempo van de olympisch kampioene volgen, onder wie Van Vleuten. Het zevental rekende in een mum van tijd de vijf vluchters in.

Ook de aanval van deze groep was geen lang leven beschoren, want kort voor de laatste ronde volgde een hergroepering. Direct daarna reed Blaak weg en zij kreeg Barnes en de Française Audrey Cordon-Ragot met zich mee.

Het trio nam een voorsprong van zo'n veertig seconden, maar werd op de laatste beklimming van Salmon Hill gegrepen door een groep met Van der Breggen en Van Vleuten.

Op 8 kilometer van de meet ging Blaak opnieuw in de aanval. Ze hield haar voorsprong tot de streep vast en werd zo de eerste Nederlandse wereldkampioen sinds Vos in 2013.