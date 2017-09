Sagan niet helemaal fit voor jacht op derde wereldtitel op rij

"Ik heb drie dagen niet kunnen fietsen", zei Sagan zaterdag op de persconferentie in de aanloop naar de race van zondag. "Vervolgens heb ik een paar rustige rondjes kunnen rijden. Nu ben ik hier."

De Slowaak liet weten het parcours in het Noorse Bergen niet te hebben verkend. "Nee, waarom? Ik moet morgen dat rondje een stuk of elf keer rijden. Volgens mij is dat genoeg, toch?"

"Ik heb wel wat video's en foto's van het parcours gezien. Het zag er mooi uit", aldus de 27-jarige renner.

Qatar

Sagan kan in Bergen zijn derde opeenvolgende wereldtitel veroveren. Vorig jaar was hij de beste in het snikhete Qatar. Een jaar eerder won hij in het Amerikaanse Richmond.

Hoe de Slowaak zijn eigen kansen ziet, laat hij in het midden. "Stel me die vraag morgen na afloop van de race nog maar eens."

De renner van Bora-Hansgrohe geldt zondag als topfavoriet. Ook Michael Matthews, Greg Van Avermaet en Edvald Boasson Hagen behoren tot de kanshebbers voor de regenboogtrui. Bij Nederland lijkt Tom Dumoulin de belangrijkste troef.

Zoetemelk

De laatste Nederlandse wereldkampioen bij de mannen dateert van 1985, toen Joop Zoetemelk de titel pakte. Leon van Bon was in 1997 de laatste Oranje-renner met een WK-medaille in de wegrit (brons).

Nederland staat zondag met Dumoulin, Wout Poels, Bauke Mollema, Niki Terpstra, Jos van Emden, Danny van Poppel, Sebastian Langeveld, Lars Boom en Koen de Kort aan de start.

De wegwedstrijd in Bergen begint zondag om 10.05 uur. De finish wordt iets voor 17.00 uur verwacht.