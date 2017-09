Nederlandse renners hopen met brede selectie te verrassen op WK

"We moeten er onze kracht van maken dat we in de breedte heel sterk zijn", zegt Koen de Kort (35), die geldt als de wegkapitein van de Nederlandse ploeg, vrijdag in gesprek met NUsport.

"Dat betekent dat we in de finale, en zeker laat in de finale, met genoeg renners nog van voren moeten zitten en allemaal moeten proberen aan te vallen. We gaan proberen om op die manier te winnen."

De Kort is zelf niet een van de mannen van wie een topuitslag verwacht mag worden, maar in het negental van bondscoach Thorwald Veneberg (met verder Tom Dumoulin, Wout Poels, Bauke Mollema, Niki Terpstra, Jos van Emden, Danny van Poppel, Sebastian Langeveld en Lars Boom) zijn er volgens de ervaren Brabander wel "zes of zeven" die in de finale een rol moeten kunnen spelen.

"We hebben geen uitgesproken kopman", beaamt Mollema, die sinds het einde van de Tour de France nog maar vier koersdagen heeft gehad, maar daarin wel derde werd in de Clasica San Sebastian en vijfde in de Grand Prix de Montreal.

"We hebben wel meerdere ijzers in het vuur, dat is onze kracht dit WK. We gaan zien hoe de andere ploegen gaan koersen. Bij een WK rijd je op een parcours waarop je nog nooit eerder hebt gekoerst, dus dat kan zeker een verrassing met zich meebrengen."

Dumoulin

Met Dumoulin heeft Nederland bovendien de kersverse wereldkampioen tijdrijden in de ploeg. De Limburger maakte woensdag grote indruk in de chronorace in Bergen en daardoor zal er zeker op hem gelet worden in de 276,5 kilometer lange en heuvelachtige koers in Noorwegen.

"Tom kan natuurlijk niet meer een anonieme koers rijden, sneaky demarreren iedereen laten denken: die laten we wel rijden", stelt Poels, die een kleine twee weken geleden als zesde eindigde in de Vuelta a España. "Er wordt nu met andere ogen naar Tom gekeken."

Mogelijk kan Dumoulin op die manier de rol van bliksemafleider spelen voor zijn teamgenoten. "Dat zou zeker kunnen", aldus Mollema. "Tom is natuurlijk ontzettend in vorm, dat is geweldig voor de hele ploeg."

Bang

Ook De Kort denkt dat er genoeg toprenners in het peloton bang zijn voor Dumoulin en wat hij kan in de wegwedstrijd.

"Maar het is niet zijn sterkste punt om op de laatste klim weg te rijden, dus ik denk dat het voor hem en voor Nederland goed zou zijn als hij dat wat eerder doet. En als dat veel reactie oplevert vanuit het peloton van andere goede renners, zou dat heel goed zijn voor ons."

De laatste Nederlandse wereldkampioen bij de mannen dateert van 1985 (Joop Zoetemelk). Leon van Bon was in 1997 de laatste Oranje-renner met een WK-medaille in de wegrit (brons).

De wegwedstrijd in Bergen begint zondag om 10.05 uur. De finish wordt iets voor 17.00 uur verwacht.