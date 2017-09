'Outsider' Vos voelt zich sterk in aanloop naar WK-wegrit in Bergen

"Ik ben de laatste weken goed in orde", zegt Vos in gesprek met NUsport. "Het is fijn om op die manier naar een kampioenschap toe kunnen leven, een WK rijden is namelijk het mooiste wat je kunt doen als wielrenner of wielrenster. Ik ben benieuwd wat ik zaterdag kan."

De wereldkampioene van 2006 (Salzburg), 2012 (Valkenburg) en 2013 (Florence) en vijfvoudig zilverenmedaillewinnares heeft enkele lastige jaren achter de rug. Na een tiende plek bij het WK van 2014 moest ze bijna het hele seizoen 2015 overslaan door overtraindheid.

Vorig jaar keerde Vos terug in het peloton en deed ze weer mee om de ereprijzen, maar ze was niet meer de veelwinnares van de jaren daarvoor, ook omdat de (Nederlandse) concurrentie sterker en sterker werd.

Dit seizoen staat de teller voor de renster van WM3 Energie toch alweer op negen overwinningen, met de Europese titel en de eindzege in de Ronde van Noorwegen als uitschieters.

Op het lastige WK-parcours van Bergen moet er daarom weer rekening worden gehouden met Vos. "Ik weet niet of ik een van de favorieten ben, maar ik hoor in ieder geval bij de outsiders."

Harde koers

De grootste concurrenten voor de wereldtitel zitten misschien wel in Vos haar eigen ploeg, want het Nederlandse team is op papier ontzettend sterk.

Olympisch kampioene Anna van der Breggen en de kersverse wereldkampioene tijdrijden Annemiek van Vleuten zijn topfavorieten, maar ook Nederlands kampioene Chantal Blaak, Ellen van Dijk, Lucinda Brand, Janneke Ensing en Amy Pieters mag je bij de wereldtop scharen.

"We zijn allemaal gebaat bij een harde koers", zegt Vos. "Dat betekent dat we zeker niet verdedigend hoeven te rijden, we kunnen verschillende poppetjes uitspelen. We hebben al heel veel koersen samen gereden, dus ik hoop dat we er een mooi spel van kunnen maken."

"Uiteindelijk moeten we in de race bekijken op welke manier we de meeste kans hebben op de overwinning. Want we gaan niet voor een eventuele medaillekans. Nee, we willen per se winnen."

Parcours

Het parcours in het westen van Noorwegen lijkt zich prima te lenen voor een harde koers. De vrouwen rijden acht rondjes van 19,1 kilometer, goed voor een totale lengte van 152,8 kilometer.

Dat betekent ook dat de rensters acht keer Salmon Hill op moeten, een klim van anderhalve kilometer met een gemiddelde stijging van 6,4 procent.

"Er is inderdaad officieel maar één heuvel tijdens het rondje, maar het gaat eigenlijk vrijwel continu op en af", stelt Vos. "Dat gaat uiteindelijk wel doorwegen, samen met de lengte van de wedstrijd en de nervositeit. Dus in de finale zullen al die korte klimmetjes ook echt wel in de benen gaan zitten."

De wegwedstrijd voor de vrouwen gaat zaterdag om 13.30 uur van start. De finish wordt vier uur later verwacht.