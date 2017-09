Dumoulin denkt dat Nederland kans heeft op wereldtitel bij 'open finale'

"We hebben zeker geen favorieten in de ploeg, maar dat betekent niet dat je niet kunt winnen", aldus Dumoulin. "Ik hoop op een open finale en dan maken we zeker kans."

De kersverse wereldkampoen tijdrijden is net als de hele Nederlandse ploeg gebaat bij een harde koers. De negenkoppige formatie van bondscoach Thorwald Veneberg heeft geen klassieke afmaker als titelverdediger Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Edvald Boasson Hagen of Michal Kwiatkowski in huis.

"Ook ik ben niet zo'n afmaker", geeft Dumoulin toe. "Ik ben wel in goede vorm, maar ik ga niet alles en iedereen op een hoop rijden in de sprint. We hebben niet één duidelijk kopman en daar moeten we het mee doen."

Afvalrace

De Limburger hoopt daarom op een afvalrace op het heuvelachtige parcours in het Noorse Bergen, waar de renners in 276,5 kilometer ruim 3.800 hoogtemeters moeten overwinnen.

"Ik heb dus een lichte voorkeur voor regen, al vertellen de voorspellingen dat het schitterend weer gaat worden", baalt Dumoulin, die denkt dat hij alleen zal moeten wegrijden om kans te maken op zijn tweede regenboogtrui in vier dagen tijd.

"Met een kleine groep ontsnappen is niet ideaal voor mij, omdat ik dan vrijwel altijd de traagste zal zijn, mocht het op sprinten uitdraaien."

"Ik ben ook niet sterk genoeg om onderweg iedereen uit mijn wiel te kletsen. Daarom moet ik van een leep moment gebruikmaken en dat ga ik zeker proberen."

Klimmetje

Salmon Hill lijkt de plek voor Dumoulin om wat te proberen. Het klimmetje van anderhalve kilometer à 6,4 procent moet in totaal elf keer bedwongen worden.

"Salmon Hill is een beklimming waar ik iets kan ondernemen, maar daar richten meer coureurs zich op", voorspelt Dumoulin. "Maar ik denk dat er genoeg andere punten in het parcours zitten om wat te proberen."

"Al is de kans niet zo groot dat niemand op mijn wiel zal zitten als ik probeer weg te rijden. Er zullen best wel wat jongens een beetje meer op mij letten."

De wegrit voor mannen begint zondag om 10.05 uur. De finish wordt iets voor 17.00 uur verwacht.