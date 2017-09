Van der Breggen hoopt 'gat' op erelijst op te vullen bij wegwedstrijd WK

"De wereldtitel is de prijs die ik nog nooit gewonnen heb, dus ik zou 'm heel graag een keer pakken", aldus Van der Breggen in gesprek met NUsport. "Maar met mij heel veel meiden."

"Het wereldkampioenschap is maar één keer per jaar, dus je moet op het juiste moment je kans grijpen. Dat maakt het zo ontzettend moeilijk."

Van der Breggen was twee jaar geleden bij de WK-wegrit in het Amerikaanse Richmond al een keer dicht bij de regenboogtrui, maar ze moest achter de Britse Elizabeth Armitstead genoegen nemen met de tweede plaats.

Sindsdien is de Zwolse echter uitgegroeid tot de meest succesvolle wielrenster van het peloton. Ze won vorig jaar olympische goud in Rio de Janeiro en EK-goud in Plumelec en dit seizoen was ze onder meer de beste in de Giro Rosa, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Favoriet

Als winnares van het WorldTour-klassement gaat Van der Breggen zaterdag als een van de favorieten van start bij de 152,8 kilometer lange koers in Bergen. Ze zou een toch al succesvol WK voor Nederland - met tijdritzeges voor Annemiek van Vleuten en Tom Dumoulin - nog meer glans kunnen geven.

"Tot nu toe is het natuurlijk een ongelooflijk kampioenschap voor Nederland", stelt Van der Breggen. "Ik hoop dat die Nederlandse gouden medailles ons zaterdag een boost zullen geven, al weet ik niet of het voor de koers van zaterdag heel veel uit gaat maken."

De vrouwen moeten acht heuvelachtige rondjes van 19,1 kilometer rijden in het westen van Noorwegen. Iets voor de helft van elke ronde wacht Salmon Hill, een klim van anderhalve kilometer met een gemiddelde stijging van 6,4 procent.

"Op papier lijkt die klim wel mee te vallen en als je 'm oprijdt, valt hij in het begin ook wel mee, maar hij is toch best lang", aldus Van der Breggen. "Als je voor de zevende of achtste keer Salmon Hill op moet, ga je dat echt wel voelen, zeker omdat het verder ook constant op en af gaat."

Concurrenten

Het lastige parcours speelt Nederland in de kaart, aangezien de formatie van bondscoach Thorwald Veneberg op papier met afstand de sterkste WK-ploeg heeft, met naast Van der Breggen ook onder meer Van Vleuten en drievoudig wereldkampioene Marianne Vos aan het vertrek.

Dat kan wel het gevaar opleveren dat alle andere landen ruim 150 kilometer lang naar het team in oranje gaan kijken. "Er is een kans dat het een heel afwachtende koers wordt en dan is het aan ons om alles te creëren", zegt Van der Breggen.

"We kunnen eindeloos blijven aanvallen, maar het is een wel een lange wedstrijd en de tank raakt op een gegeven moment ook leeg. We moeten dus niet te weinig, maar ook niet te veel gaan doen in de koers. Daar moeten we voor uitkijken."

De wegwedstrijd voor de vrouwen gaat zaterdag om 13.30 uur van start. De finish wordt vier uur later verwacht.