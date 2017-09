UCI-voorzitter Lappartient schrapt ploegentijdrit WK op verzoek teams

"In Innsbruck in 2018 en in Yorkshire in 2019 worden deze WK-wedstrijden nog wel gehouden, maar vanaf 2020 niet meer. Het onderdeel wordt op verzoek van de teams afgeschaft", laat de 44-jarige Fransman weten aan Direct Velo.

De tijdritten voor professionele team werden in 2012 voor de eerste keer in het WK-programma opgenomen. De animo om deel te nemen, was de laatste jaren echter niet zo groot.

In Doha (Qatar) verschenen vorig jaar bij de mannen slechts acht WorldTour-teams aan de start. In het Noorse Bergen streden afgelopen zondag elf ploegen mee. Zowel bij de mannen als vrouwen zegevierde Team Sunweb.