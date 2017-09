Alles over de wegwedstrijden WK: 'Dumoulin kan opnieuw winnen'

De wegwedstrijd is het oudste onderdeel van de WK. In 1927 vond de eerste editie plaats en sinds 1958 wordt er ook een wedstrijd voor vrouwen georganiseerd. De renners rijden niet in een internationale ploeg maar in landenteams.

Niet elk land mag dezelfde hoeveelheid renners inschrijven. De tien beste landen volgens de UCI ProTour-ranglijst (waaronder Nederland) mogen negen deelnemers naar de WK sturen. De overige landen mogen zes, drie of één renner afvaardigen. Bij de vrouwen start Nederland met het maximale aantal van acht rensters.

Bij de mannen won de Slowaak Peter Sagan de laatste twee jaar. Amalie Dideriksen uit Denemarken was vorig jaar de snelste in de vrouwenrit.

Laatste tien wereldkampioenen (mannen)

2016: Peter Sagan (Slw)

2015: Peter Sagan (Slw)

2014: Michal Kwiatkowski (Pol)

2013: Rui Costa (Por)

2012: Phillippe Gilbert (Bel)

2011: Mark Cavendish (GB)

2010: Thor Hushovd (Noo)

2009: Cadel Evans (Aus)

2008: Alessandro Ballan (Ita)

2007: Paolo Bettini (Ita)

Laatste tien wereldkampioenen (vrouwen)

2016: Amalie Dideriksen (Den)

2015: Elizabeth Armitstead (GB)

2014: Pauline Ferrand-Prévot (Fra)

2013: Marianne Vos

2012: Marianne Vos

2011: Giorgia Bronzini (Ita)

2010: Giorgia Bronzini (Ita)

2009: Tatiana Guderzo (Ita)

2008: Nicole Cooke (GB)

2007: Marta Bastianelli (Ita)

Bij de mannen kwam de wereldkampioen zeven keer uit Nederland. De Nederlandse vrouwen wonnen negen keer het goud.

Nederlandse winnaars

Joop Zoetemelk (1985)

Jan Raas (1979)

Gerrie Knetemann (1978)

Hennie Kuiper (1975)

Harm Ottenbros (1969)

Jan Janssen (1964)

Theo Middelkamp (1947)

Nederlandse winnaressen

​Marianne Vos (2006, 2012, 2013)

Leontien van Moorsel (1991, 1993)

Petra de Bruin (1979)

Tineke Fopma (1975)

Keetie Hage (1968, 1976)

Vorig jaar

Vorig jaar werden de WK in de bloedhitte van Qatar verrreden. Sagan kroonde zich net als het jaar daarvoor tot wereldkampioen. De Nederlanders kenden weinig succes in de wegwedstrijd. Niki Terpstra was de beste Nederlander op een negende plaats.

De top tien van vorig jaar bij de mannen

1. Peter Sagan (Slw) 5:40.43

2. Mark Cavendish (GB) z.t.

3. Tom Boonen (Bel) z.t.

4. Michael Matthews (Aus) z.t.

5. Giacomo Nizzolo (Ita) z.t.

6. Edvald Boasson Hagen (Noo) z.t.

7. Alexander Kristoff (Noo) z.t.

8. William Bonnet (Fra) z.t.

9. Niki Terpstra (Ned) z.t.

10. Greg van Avermaet (Bel) z.t.

Met Kirsten Wild stond er vorig jaar wel een Nederlandse vrouw op het podium bij de wegrit. De 34-jarige Almelose eindigde als tweede, achter wereldkampioene Dideriksen. Zowel bij de vrouwen als de mannen eindigde de wegwedstrijd in een massasprint.

De top tien vorig jaar bij de vrouwen

1. Amalie Dideriksen (Den) 3:10.57

2. Kirsten Wild (Ned) z.t.

3. Lotta Lepistö (Fin) z.t.

4. Elizabeth Deignan (GB) z.t.

5. Marta Bastianelli (Ita) z.t.

6. Roxane Fournier (Fra) z.t.

7. Chloe Hosking (Aus) z.t.

8. Sheyla Gutierrez (Spa) z.t.

9. Joëlle Numainville (Can) z.t.

10. Jolien D'Hoore (Bel) z.t.

Parcours

Het parcours is, in tegenstelling tot vorig jaar in Qatar, heuvelachtig. De mannen wacht een koers van 276,5 kilometer met in totaal een hoogteverschil van 3800 meter.

De renners starten in Rong, waarna ze zo'n veertig kilometer afleggen richting Bergen. Daar draaien ze het lokale circuit van 19,1 kilometer op, dat ze in totaal bijna twaalf keer moeten afleggen. In elk rondje zit de beklimming van Salmon Hill, een heuvel van anderhalve kilometer met een gemiddelde stijging van 6,4, procent.

Bij de vrouwen gaat het om acht rondjes en in totaal 152,8 kilometer.

Favorieten

Na zijn zeges in 2015 en 2016 is Sagan ook in Bergen de topfavoriet. De Slowaak kan een lastig parcours als in Bergen goed aan en beschikt over een geweldige sprint. Mocht Sagan opnieuw wereldkampioen worden, dan is hij de vijfde renner in de geschiedenis die driemaal WK-goud pakt en de eerste die dat op achtereenvolgens lukt.

De Noor Edvald Boasson Hagen is ook een kanshebber in eigen land. Het parcours zou hem goed moeten liggen, aangezien hij ook een sprinter is die een heuvelachtige koers aankan.

Andere renners die worden getipt voor de winst zijn de Pool Michal Kwiatkowski, die in 2014 wereldkampioen, werd, de Australiër Michael Matthews, de Colombiaan Fernando Gaviria en de Belg Greg Van Avermaet.

Aan Nederlandse kant is Tom Dumoulin de man in vorm. De renner uit Maastricht werd woensdag met overmacht wereldkampioen tijdrijden. Eerder dit jaar schreef hij ook al de Giro d'Italia op zijn naam en hoewel hij niet de absolute topfavoriet is, mag hij zeker niet worden uitgevlakt.

Bij de vrouwen zijn de Nederlandse ogen vooral gericht op Anna van der Breggen, die een topseizoen beleeft met onder andere winst in de Giro Rosa, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race. De olympisch kampioene kan goed klimmen en weet hoe ze moet winnen in eendaagse koersen.

De andere Nederlandse kanshebster heet Annemiek van Vleuten. Zij werd dinsdag al wereldkampioene tijdrijden en won in de Giro Rosa het bergklassement.

Van de buitelandse rensters is de Italiaanse Elisa Longo Borghini iemand om op te letten. Zij won op de Olympische Spelen in Rio al het brons en werd dit jaar Italiaans kampioene. In de laatste jaren reed zij constant bij Van Vleuten en Van der Breggen in de buurt.

'Dumoulin kan opnieuw winnen'

Danny Nelissen heeft zijn favorieten bij zowel de mannen als de vrouwen. "Ik hoop dat Tom Dumoulin gaat winnen. En laten we bij de vrouwen maar Annemiek van Vleuten zeggen", aldus de Limburger, die in 1995 wereldkampioen werd bij de amateurs.

"Tom is in vorm. Een tijdrit is iets anders dan 270 kilometer koersen, maar ik denk dat hij het ook in de wegwedstrijd gewoon kan. Hij is een winnaar. Ook de Belgen Phillipe Gilbert en Greg van Avermaet maken kans. Peter Sagan is altijd gevaarlijk en ik verwacht ook veel van Edvald Boasson Hagen. Het zijn de bekende namen die het gaan doen deze WK. Ik denk niet dat er een verrassing komt."

"Maar de grote afstand en het weer kunnen hun stempel drukken op de wedstrijd. Als het hard gaat regenen, wordt het heel koud. Dan krijg je echt een andere wereldkampioen dan je zou verwachten. Hoewel, bij de favorieten zit met Boasson Hagen wel een man die goed met zware omstandigheden kan omgaan."

De wegwedstrijd van de vrouwen begint zaterdag om 13.30 uur. De mannen rijden een dag later en starten om 10.05 uur.