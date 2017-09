Kristoff belooft dat Noorse renners elkaar niet meer tegenwerken op WK

Kristoff deelt zondag in eigen land het kopmanschap met Edvald Boasson Hagen. Dat pakte de afgelopen twee WK's niet goed uit.

Vorig jaar in Doha verzuimde Boasson Hagen de sprint aan te trekken voor Kristoff, een jaar eerder in Richmond trok Kristoff tegen de teamorders in ten aanval in de finale. Beide keren ging de Slowaak Peter Sagan met de wereldtitel aan de haal.

Na het voor Noorwegen mislukte WK van 2016 uitte Kristoff openlijk zijn onvrede over zijn ploeggenoot, maar de twee hebben de problemen inmiddels achter zich gelaten. Zondag voor eigen publiek zijn de verwachtingen dan ook hooggespannen.

"We laten nog niet in onze kaarten kijken, maar we hebben een goed plan gemaakt, dat zeker mooi uit gaat pakken", belooft Kristoff aan Cyclingnews.

Troeven

Het lastige, heuvelachtige parcours in Bergen is Boasson Hagen normaal gesproken meer op het lijf geschreven dan zijn medekopman, maar dat betekent niet dat Kristoff zich sowieso weg gaat cijferen.

"We vergroten onze kansen als we meerdere troeven uit kunnen spelen", denkt de oud-winnaar van Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen.

"De gekozen tactiek hangt ook sterk af van het verloop van de wedstrijd en het is onwaarschijnlijk dat we allebei in dezelfde groep naar de finish rijden. Het parcours ligt Edvald normaal gesproken wat beter, maar ik ben zelf ook goed in lange wedstrijden."

Rivaliteit

Kristoff geeft toe dat er in het verleden fouten zijn gemaakt, maar ontkent dat er sprake is van onderlinge rivaliteit. "Op de Europese kampioenschappen werkte onze tactiek prima", wijst hij op zijn overwinning op de EK in augustus in het Deense Herning. "Dat moeten mensen zich maar herinneren. We zullen ook op de WK een eenheid vormen."

Ondanks de extra druk die een WK in eigen land met zich meebrengt, vindt de 30-jarige Kristoff niet dat Noorwegen het gewicht van de koers op de schouders moet dragen. "Wij hoeven niet het initiatief te nemen, want we zijn geen topfavorieten. Er staan zeker sterkere teams aan de start."

Het Noorse publiek zal in Bergen hopen een opvolger te krijgen voor Thor Hushovd. De 'beer van Grimstad' was in 2010 in Melbourne de eerste en tot nu toe enige Noor die erin slaagde om wereldkampioen te worden.