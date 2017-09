Wereldkampioene tijdrijden Van Vleuten wil meedoen aan WK baan

De kersvers wereldkampioene tijdrijden op de weg probeert eerst haar geluk tijdens de Europese titelstrijd in Berlijn, half oktober. Zelf noemt Van Vleuten, zaterdag ook kanshebster voor de wereldtitel in de WK-wegwedstrijd in het Noorse Bergen, het 'verkennen of ik iets heb te zoeken op de piste'.

"Ik heb al een keer een blokje meegetraind met de Nederlandse baanploeg. Nu wil ik kijken of ik me kan kwalificeren voor de EK, op de achtervolging. Ik heb geen uitgebreide ambities voor het baanwielrennen, maar misschien dat de individuele achtervolging me wel ligt", vertelde ze in Bergen. "Het lijkt me een mooie uitdaging dat de komende maand te onderzoeken." Ze traint in oktober daarom gewoon door.

Van Vleuten kroonde zich dinsdag in Noorwegen tot wereldkampioene tijdrijden. Ze verwees haar landgenote en olympisch kampioene op de weg Anna van der Breggen naar het zilver.

De WK baan in het Omnisport van Apeldoorn worden volgend jaar gehouden van 28 februari tot en met 4 maart. De EK in Berlijn gaan op 19 oktober al van start.