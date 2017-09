'Weggestemde Cookson heeft voor stabiliteit gezorgd bij verdeelde UCI'

"We hadden als KNWU niet een heel grote voorkeur", aldus bondsvoorzitter Marcel Wintels tegen NUsport in het Noorse Bergen, waar donderdag de presidentsverkiezingen waren.

"We hadden er alle begrip voor gehad als Cookson door was gegaan. Maar Lappartient is een prima opvolger. Hij is al vier jaar vicevoorzitter van UCI, dus het is eigenlijk dezelfde koers, met een andere man."

De 66-jarige Cookson werd evenwel duidelijk weggestemd op het UCI-congres. Liefst 37 van de 45 gedelegeerden kozen voor de 22 jaar jongere Fransman Lappartient, die de laatste vier jaar voorzitter was van de Europese wielerunie.

"Het verschil was groter dan gedacht", geeft Wintels toe. "Het is duidelijk dat Lappartient een groot mandaat heeft gekregen en dat is voor iemand die begint heel plezierig. Maar als je terugkijkt naar de afgelopen vier jaar heeft Cookson de UCI en de wielersport een stuk verder gebracht."

De KNWU-voorzitter wijst erop dat de UCI vier jaar geleden flink verscheurd was na acht jaar van Pat McQuaid aan het hoofd. "En Cookson is in staat geweest om stabiliteit te brengen bij een bond die ongelooflijk veel verdeeldheid had. Wat dat betreft was hij een prima voorzitter."

Bedeesd

De stemming laat echter zien dat er binnen de UCI ook ontevredenheid was over het leiderschap van de bedeesde, typisch Britse en soms te onzichtbare Cookson, die mede daardoor niet genoeg gedaan zou hebben gekregen in de afgelopen vier jaar.

De veel jongere Lappartient is wat dat betreft het tegenovergestelde van zijn tegenstrever. De Fransman presenteert zich goed en maakte tijdens zijn campagne indruk als iemand die makkelijk en goed communiceert met alle partijen.

"Cookson is bijna een soort stille gentleman, terwijl Lappartient een veel vlottere wijze van presenteren heeft", analyseert Wintels. "Dat is in de huidige tijdgeest heel belangrijk, zeker voor de eerste beeldvorming. Als je een goed verhaal hebt - en dat heeft Lappartient zeker - en je kunt dat met een goede performance neerzetten, dan win je daar stemmen mee."

"Er wordt binnen de UCI blijkbaar een behoefte gevoeld voor een soort versnelling van de veranderingen binnen de bond en de sport en die behoefte wordt gerepresenteerd door een andere voorzitter. We zullen zien of het lukt."

Versnelling

De KNWU hoopt volgens Wintels vooral dat Lappartient voor een versnelling van de verandering van de wedstrijdkalender kan zorgen, een probleem dat al jaren speelt binnen de UCI.

"We willen dat er een samenhang in het wedstrijdprogramma komt, zodat ploegen, landen en bonden weten waar ze aan toen zijn. En eigenlijk betekent dat vooral zorgen dat de sport aantrekkelijker wordt voor de kijker thuis, met koersen die van begin tot eind leuk zijn om naar te kijken. Dat vind ik de belangrijkste versnelling die nodig is."

Wintels benadrukt dat het uiteindelijk vooral om de sport en de sporters draait. "Als je te lang rondloopt op dit soort congressen, ga je bijna denken dat het hierom gaat", zegt hij met een glimlach.

"Wij zeggen zelf weleens voor de grap tegen elkaar: 'De belangrijkste bijdrage van sportbestuurders is dat ze in ieder geval succes niet in de weg lopen.' Een wereldbond als de UCI is gewoon ingewikkeld om te besturen omdat er zoveel belangen spelen. Ik denk dat Lappartient goede ideeën heeft en hopelijk kan hij die de komende vier jaar waarmaken."