Lotto-Jumbo versterkt zich definitief met Danny van Poppel

Van Poppel bereikte eind augustus al een persoonlijk akkoord met Lotto-Jumbo, maar toen moest er nog wel een aantal formaliteiten afgerond worden.

Het contract van de zoon van voormalig topsprinter Jean-Paul van Poppel en de jongere broer van Trek-Segafredo-renner Boy van Poppel bij Team Sky loopt aan het einde van dit jaar af.

Van Poppel rijdt sinds begin 2016 in dienst van de Britse formatie van Tour- en Vueltawinnaar Chris Froome. Hij was eerder bij Vacansoleil-DCM en Trek Factory Racing te bewonderen. De Utrechter boekte vorige maand na een reeks ereplaatsen een etappezege in de Ronde van Polen.

Van Poppel doet zondag mee aan de wegwedstrijd op de WK. Bondscoach Thorwald Veneberg riep hem op als vervanger van de geblesseerde Dylan van Baarle.

Groenewegen

Met Dylan Groenewegen heeft Lotto-Jumbo al een jonge sprinter in de gelederen. De 24-jarige Amsterdammer won dit jaar in de laatste etappe van de Tour de France de massasprint op de Champs-Élysées.

Van Poppel en Groenewegen zullen in sommige koersen samen rijden, maar er zullen ook ritten zijn - zoals klassiekers - waarin Van Poppel voor eigen kans mag gaan.

"Hoe de ploeg bezig is met het sprinten spreekt mij erg aan", aldus Van Poppel. "Dat is mijn hoofddoel, hoewel ik ook erg uitkijk naar de klassiekers. Ik weet dat die me liggen, maar door tegenslag kwam dat er de laatste jaren onvoldoende uit. Ik ben ook blij dat ik weer een grote ronde zal rijden.''

Van Poppel is na de Nederlandse belofte Pascal Eenkhoorn en de Amerikaanse talenten Neilson Powless en Sepp Kuss de vierde versterking voor Lotto-Jumbo.