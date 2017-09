Dumoulin wil zich blijven richten op grote rondes én tijdrijden

"Misschien wordt het in de toekomst anders, maar tot nu toe bijt het een het ander niet", aldus Dumoulin nadat hij in het Noorse Bergen voor het eerst in zijn carrière een individuele wereldtitel had veroverd.

"Ik heb me in het eerste deel van dit seizoen gericht op het klimmen en de kwaliteiten die je nodig hebt in een grote ronde en in het tweede deel op het tijdrijden. Waarschijnlijk zal ik dat blijven doen, want ik houd van tijdrijden."

In het wielrennen wordt het de laatste decennia steeds gewoner dat renners zich nog maar op twee, hoogstens drie piekmomenten per jaar richten. Zo liet Chris Froome zich dit jaar alleen echt zien in de Tour de France en de Vuelta a España en focust wereldkampioen Peter Sagan zich op een paar klassiekers in het voorjaar, een paar weken Tour en het WK in het najaar.

"Je moet echt heel specifiek kiezen wat je gaat doen in een jaar", zegt de Australiër Rohan Dennis, die een van de favorieten was voor de tijdrit van woensdag maar mede door een val niet verder kwam dan plek acht.

"Het wielrennen verandert, je moet alles plannen en het meeste maken van de momenten dat je goed in vorm bent. Ik denk dat dat een goede ontwikkeling is."

Topseizoen

Dumoulin besloot voor dit jaar al snel dat hij zich op de Giro en het WK tijdrijden zou richten. Hij wilde niet in zijn eerste seizoen als 'echte' klassementsrenner direct de Tour de France rijden en het parcours van de chronorace in Bergen was hem op het lijf geschreven.

De wielervolgers hopen dat Dumoulin volgend jaar in de Tour het gevecht aan zal gaan met viervoudig winnaar Froome, maar de Limburger weet nog niet waar hij in 2018 voor gaat kiezen. "Ik weet van nog geen enkele grote ronde hoe het parcours eruit gaat zien."

"Tot nu toe loopt mijn carrière wel zo dat ik elk jaar nog beter word, al is 2017 wel een heel speciaal seizoen. Ik weet dat er in de komende jaren waarschijnlijk ook een keer een wat minder seizoen tussen zal zitten, maar ik hoop dat ik mijn doelen ook in de toekomst kan blijven halen."

Het topseizoen van Dumoulin is nog niet voorbij, want zondag rijdt hij in Bergen de wegrit. "Ik ga nu eerst genieten van deze titel", zei hij met de regenboogtrui om zijn schouders.

"Ergens in de komende dagen ga ik me richten op de wegrace. Ik start, ben in vorm, dus ik heb een kans. Het is alleen niet een heel grote kans, want ik ben niet een van de favorieten."