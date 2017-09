Kelderman blij met keuze om van fiets te wisselen bij WK tijdrijden

"Het was een goede keuze om te wisselen, ik had veel power bergop en reed een goede klim", aldus Kelderman, die als zevende eindigde in Bergen op 1 minuut en 34 seconden van land- en teamgenoot Tom Dumoulin.

Voor het eerst in de geschiedenis van het WK tijdrijden was er een speciale 'fietwisselzone' ingericht. Renners konden daar vlak voor de lastige slotklim van ruim drie kilometer hun tijdritfiets omruilen voor de lichtere en meer wendbare wegfiets.

Veel toppers, onder wie Dumoulin, besloten om het risico van een fietswissel niet te nemen, maar voor Kelderman was al vroeg duidelijk dat hij de slotklim op zijn wegfiets wilde bedwingen.

"Natuurlijk heb ik het erover gehad met Tom. Het tijdsverschil tussen wel of niet wisselen is zo klein. Het is allemaal uitgerekend door ons team en het zou slechts zes seconden schelen. Maar uiteindelijk is het een gevoelskwestie en ik was vrij snel zeker van mijn zaak."

Kampioenschapsrenner

Met een tijd van 46 minuten en 15 seconden had Kelderman enige tijd zicht op een podiumplek, maar uiteindelijk doken in het laatste uur nog zes renners onder zijn tijd. Het brons ging naar Chris Froome in een tijd van 46.02.

"Ik denk dat ik een steady en goede tijdrit heb gereden", oordeelde de nummer vier van de Vuelta a España. "Het zit achter Tom dicht bij elkaar, maar ik wist dat het moeilijk zou worden om op het podium te komen."

"In een etappekoers heb ik meer kans in een tijdrit. Ik ben niet echt een kampioenschapsrenner die op één dag erboven uit steekt."

Kelderman verbeterde met zijn zevende plaats zijn beste resultaat ooit bij het WK tijdrijden. In 2012 werd hij 25e in Valkenburg en drie jaar later eindigde hij in het Amerikaanse Richmond als 23e.