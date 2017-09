Froome hoorde Dumoulin naderen op slotklim WK tijdrijden

"Tom was duidelijk de sterkste man vandaag", aldus Froome. "Hij is al een aantal jaar heel sterk, dus dat is geen verrassing."

De renner van Team Sky startte anderhalve minuut voor Dumoulin en op de slotklim van ruim drie kilometer hoorde hij de Limburger in zijn nek hijgen.

"Ik ging vol gas op de klim, dus ik had niet veel tijd om achterom te kijken", zei Froome. "Maar ik hoorde het publiek achter me heel hard juichen, dus ik keek heel even over mijn schouder, zag een oranje shirt en dacht: oei, Tom gaat wel heel hard."

Dumoulin gaf na afloop toe dat het een goed gevoel was om de viervoudig Tourwinnaar in de rug te kijken in de slotfase van de tijdrit.

"Ik wilde hem natuurlijk inhalen", zei de Nederlander met een glimlach. "Maar een toprenner als Froome krijgt niet opeens een slecht moment. Hij behield zijn tempo, dus ik kreeg hem niet meer te pakken."

Medaille

De 32-jarige Froome, die op de streep 1 minuut en 21 seconden moest toegeven op Dumoulin, was vooral blij dat hij in Noorwegen voor het eerst in zijn succesvolle carrière een WK-medaille wist te veroveren.

"Dit is een geweldig einde van een ongelooflijk seizoen", stelde de man die dit jaar de derde renner werd die in één seizoen de Tour de France én de Vuelta a España wint.

"De Tour en de Vuelta waren mijn hoogtepunten van het jaar, maar ik ben blij dat ik hier was en de tijdrit niet op de tv hoefde te bekijken. Ik heb nog één keer alles gegeven wat er in mijn benen zat en ben blij met mijn prestatie. Nu wil ik vooral snel naar mijn familie toe."