Oppermachtige Dumoulin in extase na 'geweldige' zege bij WK tijdrijden

"Dit is geweldig. Ik had zo'n goede dag dat ik dacht dat mijn powermetertje kapot was. Ik wist dat ik bij de favorieten hoorde, dus het was een kwestie van rustig blijven. Ik voelde me heel goed", aldus Dumoulin na zijn gouden race in het Noorse Bergen.

De Limburger deed 44 minuten en 41 seconden over zijn tijdrit en was veel sneller dan zijn naaste concurrenten. De Sloveen Primoz Roglic van Lotto-Jumbo kwam bijna een minuut later over de finish en veroverde zilver, terwijl Chris Froome het moest doen met brons.

Dumoulin zei vooraf 99 procent zeker te weten dat hij zijn tijdritfiets aan de voet van slotklim in zou ruilen voor een normale wegfiets, maar hij besloot woensdag toch gewoon verder door te rijden. Renners kregen voor het eerst bij de WK de mogelijkheid om hun tijdritfiets in te wisselen voor een wegfiets bij een zogenoemde 'fietswisselzone'.

Twijfel

"Toen ik de klim voor het eerst zag begon ik te twijfelen", aldus Dumoulin. "Van mezelf weet ik dat ik op een tijdritfiets goed omhoog kan fietsen. Volgens mij is het de juiste keuze geweest."

Uiteindelijk kon ook een regenbui de sterke Dumoulin niet deren. "Ik moest voorzichtig rijden in de de bochten, zeker op het eerste gedeelte van de klim. Dat ik m'n tijdfietsbanden nog om had, maakte het nog iets lastiger, maar het pakte goed uit."