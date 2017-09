Dumoulin verrast door overmacht bij WK tijdrijden in Bergen

"Win ik?", was het eerste wat Dumoulin vroeg aan de Nederlandse begeleiding toen hij boven kwam op Flöyen, de lastige slotklim van de tijdrit in het westen van Noorwegen.

De 26-jarige Limburger had inderdaad gewonnen, en hoe. Hij reed de nummer twee, Primoz Roglic uit Slovenië, in 31 kilometer op liefst 57 seconden. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome werd zelfs bijna ingehaald door de anderhalve minuut later gestarte Dumoulin. De Brit pakte het brons met een achterstand van 1 minuut en 21 seconden.

"Ik kreeg tijdens mijn rit geen tijdsverschillen door, dus de grote verschillen aan de streep verbaasden me", zei Dumoulin anderhalf uur na zijn finish op de persconferentie. "Maar ik voelde me wel heel goed vandaag, had superbenen. Ik had zo'n goede dag dat ik dacht dat mijn powermetertje kapot was."

De winnaar van de Giro d'Italia kon het zich veroorloven om op het natte wegdek - tijdens zijn rit begon het te regenen in Bergen - heel voorzichtig door de bochten te gaan.

"Ik wist dat ik bij de favorieten hoorde, dus het was een kwestie van rustig blijven. Ik ben rustig door de bochten gegaan. In de eerste haarspeldbochten van de klim kon ik eigenlijk niks, omdat mijn wiel slipte. Maar ik voelde me nog steeds sterk en wist dat ik na die bochten een goede klim reed."

Wisselen

Dumoulin reed na Roglic de snelste klimtijd van het hele veld, waardoor zijn keuze om niet van fiets te wisselen aan de voet van Flöyen de juiste bleek.

Voor het eerst tijdens een WK was er een speciale 'fietswisselzone' ingericht waar renners hun tijdritfiets konden inruilen voor een gewone wegfiets, maar Dumoulin maakt geen gebruik van die mogelijkheid.

De renner van Team Sunweb zei maandag nog dat hij "99 procent zeker" was dat hij van fiets zou wisselen, maar een dag later besloot hij toch anders. "Dat was een goede keuze", glimlachte Dumoulin met de regenboogtrui om zijn schouders.

"Mijn team is hier eind april geweest om het parcours te bekijken en zij zeiden direct: 'Je moet van fiets wisselen'. Maar toen ik vrijdag mijn eerste verkenning deed op de fiets, wist ik het niet zo zeker meer."

"Tot dinsdag heb ik getwijfeld, maar toen heb ik het besluit genomen om het niet te doen. Mijn trainer was er ook van overtuigd dat ik niet moest wisselen. Ik voel me zeer comfortabel op mijn tijdritfiets, ook op een klim."

Twijfel

Dumoulin maakte in Bergen zijn toch al zeer goede seizoen nog wat mooier met het winnen van de regenboogtrui in zijn favoriete discipline.

"Dit betekent heel veel voor me. Ik houd van tijdrijden, het is mijn specialiteit sinds ik bij de onder-21 verrassend een tijdrit won in de Nations Cup. Sindsdien heb ik me er altijd op gericht."

"Ik train er niet heel veel op, ben er niet het hele jaar mee bezig, maar het is een discipline die me van nature heel goed ligt. Zeker op parcoursen als deze, dit was perfect voor mij."

"De regenboogtrui is samen met olympisch goud het mooiste wat je kan winnen in het tijdrijden. Het is geweldig dat een van de twee me vandaag gelukt is."