Dumoulin verovert historisch goud bij WK tijdrijden

Dumoulin kwam na een heuvelachtig parcours van 31 kilometer met verreweg de snelste tijd over de finish op de slotklim: 44.41,00. De Sloveense Lotto-Jumbo-renner Primoz Roglic was 57 seconden langzamer en veroverde zilver. Viervoudig Tourwinnaar Froome pakte het brons.

Dumoulin is de eerste Nederlander die zich wereldkampioen tijdrijden mag noemen bij de mannen. Annemiek van Vleuten greep dinsdag al het goud bij de vrouwen.

Voor Dumoulin is het wel al de tweede wereldtitel in zijn loopbaan. Afgelopen zondag veroverde hij WK-goud door met Team Sunweb de ploegentijdrit te winnen. Drie jaar geleden bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Spanje veroverde Dumoulin brons op de individuele tijdrit.

Zijn zege in Bergen is een kroon op een al geslaagd seizoen. Dumoulin schreef in mei historie door de Giro d'Italia te winnen, waar de renner van Team Sunweb zich overigens ook al de sterkste toonde in de individuele tijdrit.

Wilco Kelderman, de tweede Nederlandse deelnemer aan de tijdrit in Bergen, viel buiten het podium. De renner van Team Sunweb eindigde als zevende op ruim anderhalve minuut van Dumoulin en op dertien seconden van nummer drie Froome.

Fietswissel

De meeste aandacht op het heuvelachtige parcours van de tijdrit ging woensdag uit naar de voet van de 3,4 kilometer lange slotklim Flöyen. De renners kregen daar voor het eerst in de geschiedenis van de WK de mogelijkheid om hun tijdritfiets in te wisselen voor een normale wegfiets.

Bij de eerste renner die van die optie gebruikmaakte ging het overigens direct mis. Alexey Lutsenko schoot uit zijn pedaal en verloor zo kostbare tijd.

Dumoulin zei in aanloop naar de tijdrit nog dat hij zo goed als zeker van fiets zou wisselen, maar de Nederlander zag daar uiteindelijk van af en snelde langs de fietswisselzone.

Dumoulin was zijn race al sterk begonnen en pakte bij het eerste meetpunt direct elf seconden op Froome, die juist een slechte start kende. Datzelfde gold voor Dennis, een andere favoriet voor het goud. De 27-jarige Australiër kwam ten val en verloor zo kostbare tijd. Ook de Pool Marcel Bodnar, die dit jaar in de Tour de France nog een etappe won, ging naar de grond.

Regen

Dumoulin kreeg op het laatste stuk nog wel te maken met een regenbui, maar de sterke Nederlander liet zich niet van de wijs brengen.

Dumoulin hield met zijn tijdritfiets knap stand op de Flöyen, een listige klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,1 procent en kwam slechts kort achter de eerder gestarte Froome over de finish.

De als laatste gestarte Martin had voor aanvang van de tijdrit al weinig vertrouwen in het prolongeren van zijn wereldtitel vanwege het vele klimwerk en die voorspelling kwam ook uit. De viervoudig wereldkampioen werd uiteindelijk negende en is zijn regenboogtrui kwijt aan de oppermachtige Dumoulin.

De kersverse wereldkampioen doet zondag ook nog mee aan de wegrace in Bergen.