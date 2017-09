Groningen en Drenthe gaan voor organisatie WK wielrennen 2023

"Dinsdag hebben wij tijdens de WK wielrennen in Bergen met de UCI gesproken. Daar kwam uit dat een toewijzing aan Nederland het meest kansrijk is in 2023", zegt Renate Groenewold namens de stichting die achter het bid zit.

De stichting wordt naast de provincies Groningen en Drenthe ondersteund door de gemeenten Groningen, Emmen en Assen. De in Groningen geboren Trek-Segafredo-renner Bauke Mollema heeft zich als ambassadeur verbonden aan het initiatief.

"De komende tijd hopen we dat meer partijen zich achter ons scharen, zodat we het WK 2023 kunnen realiseren", aldus Groenewold.

Groningen en Drenthe denken al sinds 2013 aan de organisatie van de WK. De gemeenten wilden het evenement aanvankelijk al in 2020 naar Nederland halen, maar dat was volgens Groenewold geen haalbare kaart.

"In december 2016 lieten we al weten het magische jaartal 2020 los te laten. Het verschaft ons de tijd om de juiste voorbereidingen te treffen en partijen te laten aanhaken en goede programma’s voor 2023 te ontwikkelen. We kunnen nu opschalen om ons kandidaat te gaan stellen."

Cookson

UCI-voorzitter Brian Cookson gaf vorig jaar nog te kennen niet onwelwillend tegenover een WK in Groningen en Drenthe te staan.

"Je hebt wind in Nederland. Het is veel draaien en keren en jullie hebben zelfs een klim op een vuilnisbelt, dat is een bijzonder fenomeen. De WK hoeft zich niet altijd in bergachtig gebied af te spelen. De renners maken de wedstrijd", zei hij.

In 2012 werd de WK voor het laatst in Nederland gehouden, toen Valkenburg de titelstrijd organiseerde. Groningen was in 2002 al eens het decor voor de start van de Giro d'Italia.

Op dit moment worden de WK wielrennen gehouden in het Noorse Bergen, waar Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen dinsdag respectievelijk goud en zilver wonnen in de tijdrit. Woensdag volgt de chronorace bij de mannen.