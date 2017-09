Van der Breggen vindt Nederlandse één-twee in tijdrit bijzonder

Annemiek van Vleuten veroverde in Noorwegen haar eerste wereldtitel door het lastige parcours van 21,1 kilometer af te leggen in 28 minuten en 50 seconden. Van der Breggen gaf twaalf seconden toe op de tijd van haar landgenote.

"Het was heel bijzonder om met twee Nederlandse vrouwen op plek één en twee te staan", zei Van der Breggen een halfuur na de medailleceremonie. "Dat komt natuurlijk bijna nooit voor, al hadden we het van tevoren wel een beetje zien aankomen."

Het was pas de tweede keer in de geschiedenis van het WK tijdrijden voor vrouwen dat het goud en zilver naar hetzelfde land gingen. In 1996 pakte de Française Jeannie Longo de wereldtitel en eindigde haar landgenote Catherine Marsal als tweede.

Van Vleuten, die vorig jaar in de olympische wegrit in Rio de Janeiro het goud verspeelde door een keiharde valpartij, is bovendien pas de derde Nederlandse wereldkampioene tijdrijden na Leontien van Moorsel (1998 en 1999) en Van Dijk (2013).

"Het verhaal van Annemiek is heel bijzonder", aldus Van der Breggen, die in Brazilië de olympische titel veroverde na de pech voor haar teamgenote. "Daarom is het ook heel mooi voor haar dat ze hier wereldkampioen wordt."

Afdaling

De 27-jarige Van der Breggen ging dinsdag als tweede van in totaal 54 rensters van start en moest daardoor erg lang wachten op wat haar tijd waard was. Toen ze over de finish kwam, had de renster van Boels-Dolmans niet direct het idee dat ze hard genoeg had gereden om voor de titel mee te strijden.

"Het gevoel van mijn tijdrit was wel goed, maar ik had niet het idee dat het een winnende tijdrit was. Ik ging wel hard, maar niet hard genoeg. Daarom ben ik uiteindelijk wel heel erg tevreden dat ik toch nog zilver heb gewonnen."

Van der Breggen vindt dat ze het vooral verspeeld heeft in de afdaling op de weg terug naar het centrum van Bergen. Bij het tweede tussenpunt, vlak na de zwaarste klim van het parcours, was ze inderdaad nog een fractie sneller dan Van Vleuten, maar die voorsprong was ze zeven kilometer verderop bij het laatste meetpunt kwijt.

"Je voelt in zo'n afdaling wel of je echt power kan leveren en dat gevoel had ik vandaag niet. Op en af vind ik prima, maar ik wist van tevoren al dat een echte afdaling als deze niet in mijn voordeel zou zijn."

Van Dijk

Bij Van Dijk was er alleen maar teleurstelling na de tijdrit in Bergen. De voormalig wereldkampioene noteerde de vijfde tijd, op 52 seconden van Van Vleuten. "Dat is geen klein gat", stelde de 30-jarige renster. "Ik moet eerlijk zijn: ik was vandaag niet goed genoeg. Dat is een teleurstelling, ik kwam hier niet om vijfde te worden."

De Amsterdamse verspeelde haar kans op een podiumplek eigenlijk al in de beginfase van haar chronorace. Bij het eerste meetpunt na 3,2 kilometer lag ze al 26 seconden achter op Van der Breggen en Van Vleuten.

"Zo'n groot gat maak je natuurlijk nooit meer goed", baalde Van Dijk, die zocht naar een verklaring. "Misschien ben ik te langzaam gestart, ik weet het niet. Ik kan wel zeggen dat ik niet in mijn ritme kwam, maar dat kwam je bij dit parcours eigenlijk nooit. Ik had gewoon niet de pure macht om mezelf over de klimmetjes heen te trekken."

"Het is superknap wat Annemiek en Anna hier laten zien, daar heb ik enorm veel respect voor", stelde Van Dijk. "Maar wat nu even overheerst is mijn eigen teleurstelling, want ik had natuurlijk ook heel graag op het podium gestaan."