Definitief minder renners per ploeg in alle wielerkoersen

De UCI maakte in juni al bekend dat de omvang van de ploegen in de Tour, de Giro en de Vuelta zou worden teruggebracht van negen naar acht renners. Dat gebeurde nadat de AIOCC, de instantie van koersorganisatoren, daartoe eind 2016 een eerste aanzet had gegeven. Een peloton in een grote ronde bestaat daarom vanaf 2018 niet meer uit 198, maar nog maar uit 176 renners.

In alle andere koersen is zeven (in plaats van acht) renners met ingang van het nieuwe seizoen het maximum. De internationale wielerbond bereikte daarover in het Noorse Bergen, waar deze week de WK wielrennen worden gehouden, overeenstemming en besloot er een vaste UCI-regel van te maken.

In de World Tour voor vrouwen gaan ploegen tijdens rittenkoersen uit zeven rensters bestaan. In eendagskoersen worden er nog maar zes rensters per equipe toegelaten.

Door de aanpassing denkt de UCI de veiligheid van de renners en van het publiek te vergroten. De afgelopen jaren was er veel discussie over de veiligheid van de renners. Bovendien verwacht de UCI dat koersen met kleinere ploegen zorgt voor minder gecontroleerd rijden en dus meer spektakel.

Apeldoorn

De UCI maakte donderdag ook bekend dat de WK baanwielrennen in 2019 in Pruszkow in Polen worden gehouden. In datzelfde jaar worden de WK baanwielrennen voor sporters met een beperking in Apeldoorn afgewerkt. In die stad worden in 2018 eerst nog de WK baanwielrennen gehouden.

In 2020 vinden de WK op de baan in Berlijn plaats. De WK veldrijden van 2020 zijn aan het Zwitserse Dübendorf toegewezen.