Van Vleuten vindt wereldtitel tijdrijden extra speciaal door drama in Rio

De 34-jarige Van Vleuten werd dinsdag na Leontien van Moorsel (1998 en 1999) en Ellen van Dijk (2013) de derde Nederlandse die zich wereldkampioene op de tijdrit mag noemen. Ze was in het Noorse Bergen twaalf seconden sneller dan haar landgenote Anna van der Breggen.

"Ik kan het nog steeds niet geloven", stamelde Van Vleuten na haar gouden race. "Om het af te maken en wereldkampioene te worden is echt ongelooflijk."

Van Vleuten ging vorig jaar bij de Zomerspelen in leidende positie keihard onderuit en verspeelde daarmee haar bijna zekere olympische gouden medaille. Met dat in haar achterhoofd smaakt de wereldtitel extra zoet, geeft ze toe.

"Soms heb je pieken en soms heb je dalen, maar de dalen maken de pieken nóg mooier", beschrijft ze haar gevoel. "Dat maakt het allemaal zo bijzonder. Ik was natuurlijk liever niet gevallen in Rio, maar dit maakt mijn verhaal wel nog specialer."

Moeder

Het eerste wat Van Vleuten deed toen ze zeker was van goud, was over het dranghek klimmen om aan de andere kant van de finishstraat haar moeder Ria te omhelzen.

"Ik vond het heel bijzonder dat ik deze titel met mijn moeder kon vieren. Zeker omdat mijn vader negen jaar geleden overleden is, ben ik erg dankbaar dat ik deze gouden medaille met mijn moeder kon delen."

Van Vleuten reed, net als bij de wegrit in Rio, met oorbellen die ze ooit van vader Ton had gekregen. "Na die val zei ik tegen mijn moeder: 'Nou, die oorbellen hebben me geen geluk gebracht.'"

"Mijn moeder keek me vervolgens aan en zei dat ze daar heel anders over dacht, omdat ik er nog zo goed van af ben gekomen. Ik keek vandaag dus even naar boven nadat ik gewonnen had, om mijn vader er ook bij te betrekken."

Kebab

Van Vleuten maakte dinsdag het verschil in het tweede deel van de 21,1 kilometer lange tijdrit. Bij de eerste twee tussenpunten lag ze nog een fractie achter Van der Breggen, maar vanaf het derde meetpunt was ze sneller dan haar landgenote.

"Ik wist dat ik in de laatste vijf kilometer echt nog het verschil kon maken, omdat het daar op de kasseien nog aardig wat opliep", aldus Van Vleuten.

"Een van de aanwijzingen die ik van tevoren met Loes Gunnewijk (die achter Van Vleuten in de auto zat als coach, red.) had doorgesproken, was dat ik 'moest rossen tot de döner'. Er zat in de slotfase een kebabzaak boven op een klimmetje en tot daar moest ik vol doortrekken."

"Mijn benen waren in de laatste kilometers al ontzettend verzuurd, maar Loes riep in mijn oor: 'Rossen tot de döner!' Het was hakken en zagen, de laatste kilometers leek het niet meer op fietsen en kwam het echt uit mijn tenen, maar daar heb ik wel het verschil kunnen maken."

Droomdoel

Die ultieme inspanning leverde Van Vleuten haar eerste wereldtitel op, een doel dat ze al jaren en jaren als "droomdoel" op een laatste sheet zet als ze presentaties geeft in den lande.

"Dit was een heel langgekoesterde droom. En toen ik een jaar geleden dit tijdritparcours zag, ging ik er ook echt in geloven dat mijn droomdoel werkelijkheid zou kunnen worden."

"Ik heb vorig jaar in Rio laten zien dat ik goed kan zijn als ik me echt in een doel vastbijt. Ik heb me er heel erg in vastgebeten om hier vandaag goed te zijn en uiteindelijk heb ik de beste race uit mijn leven gereden."

De vraag is nu wat het nieuwe droomdoel voor Van Vleuten wordt. "Dat is afhankelijk van het parcours bij de volgende Olympische Spelen in 2020", zei ze met een glimlach. "Maar nu staat nog even de wegrit van zaterdag bovenaan mijn lijstje."