Goud voor Van Vleuten bij WK tijdrijden, zilver Van der Breggen

Ellen van Dijk slaagde er niet in om er een compleet Nederlands podium van te maken. De winnares van 2013, die vorig jaar nog zilver pakte, eindigde in de 21,1 kilometer lange tijdrit als vijfde.

Van Vleuten is de derde Nederlandse wielrenster die de wereldtitel pakt op de tijdrit. Leontien van Moorsel (1998 en 1999) en Van Dijk (2013) gingen haar voor.

Vorig jaar eindigde de 34-jarige Van Vleuten op het WK tijdrijden als vijfde. Een maand daarvoor leek ze nog op weg naar de olympische wegtitel in Rio de Janeiro, maar een zware val maakte aan die ambities abrupt een einde.

Van Vleuten werd dit jaar onder meer Nederlands kampioene tijdrijden en won La Course, de prestigieuze tweedaagse tijdens de Tour de France. Ook zegevierde ze in tijdritten in de Ronde van Italiƫ en de Ladies Tour, waarin ze eerder deze maand ook het eindklassement won.

Van der Breggen

Van der Breggen kwam op het lastige parcours in Bergen als eerste van de favorieten in actie en legde de lat meteen hoog met een tijd van 29.02 minuten. Daarmee dook ze ruim een minuut onder de tijd van de Amerikaanse Lauren Stephens, die als eerste van start was gegaan.

Van Vleuten gaf in het eerste deel nog een seconde toe op Van der Breggen. In het tweede deel, dat grotendeels bergaf liep, maakte ze haar achterstand ruimschoots goed. En dat ondanks de regen, waar Van der Breggen onderweg wat minder last van had gehad. Aan de streep was het verschil twaalf seconden in het voordeel van Van Vleuten (28.50), die normaal voor het Australische team Orica-Scott uitkomt.

Aan die tijd kon niemand meer tippen. Garfoot kwam nog wel dicht in de buurt van het zilver van Van der Breggen, maar de Australische kwam zes seconden tekort en moest zich tevredenstellen met brons.

Voor Van Dijk, die als laatste van de drie Nederlandse rensters in actie kwam, bleek een podiumplaats er niet in te zitten. De specialiste verloor veel tijd in het eerste deel, dat bergop liep, en had bij het eerste van drie meetpunten slechts de twintigste tijd. Bergaf maakte ze nog wel wat van haar achterstand goed, maar de vijfde tijd op 52 seconden van Van Vleuten bleek het hoogst haalbare.

Tijdrit mannen

Bij de WK wielrennen in Noorwegen zijn woensdag de mannelijke profs aan de beurt. Met Tom Dumoulin heeft Nederland dan opnieuw een kanshebber voor goud in huis. Met Team Sunweb won hij zondag al de ploegentijdrit.

De wegritten bij de eliterenners staan komend weekend op het programma. Zaterdag is de wegwedstrijd bij de vrouwen, zondag sluiten de mannen de wereldkampioenschappen in Noorwegen af.