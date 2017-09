Dumoulin loopt niet weg voor favorietenrol bij WK op 'optimaal parcours'

"Ik ben zeker een van de favorieten", aldus Dumoulin. "Chris Froome en Rohan Dennis zijn ook jongens die het heel goed kunnen gaan doen. Het zal afhangen van de vorm van de dag. Vooraf zijn mijn kansen heel goed, maar als ik een slechte dag heb, dan kunnen die kansen de prullenbak in."

Het lastige parcours in het westen van Noorwegen is de belangrijkste reden waarom de Limburger de voornaamste kanshebber is voor de regenboogtrui. Er zijn 592 hoogtemeters tijdens de 31 kilometer door Bergen en omgeving en de tijdrit eindigt met een 3,4 kilometer lange klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,1.

"Het is een optimaal parcours voor mij", stelt Dumoulin. "Er zijn een paar vlakke stukken, maar het is vooral de hele tijd op en af. Het gaat echt veel gluiperig bergop en bergaf, dat is precies goed voor mij."

Tony Martin, die vorig jaar op een biljartlaken in de woestijn van Qatar voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden werd, stelde begin deze week al balend vast dat hij weinig kans maakt op WK-goud nummer vijf. "De finale van het parcours is veel te zwaar voor mij", mokte de titelverdediger uit Duitsland.

Dumoulin kan zich de teleurstelling bij Martin voorstellen. "Maar het hoeft niet ieder jaar een parcours voor hem te zijn", zegt hij met een glimlach. "Vorig jaar was het een parcours voor Martin, nu meer voor andere renners. Het is goed om af en toe wat af te wisselen. En dit is wat ik mooi vind."

Relaxed

Dumoulin beseft wel dat hij de afgelopen twee jaar teleurstellende resultaten heeft behaald bij het WK tijdrijden. De renner van Team Sunweb pakte in 2014 bij zijn debuut brons in het Spaanse Ponferrada, maar een jaar later werd hij vijfde in het Amerikaanse Richmond en vorig jaar kwam hij in Doha niet verder dan plek elf.

"De laatste twee WK's was het niet veel, maar het parcours en de situatie zijn nu totaal anders. Ik heb voor dit WK mijn voorbereiding voor 'Ponferrada' proberen aan te houden en ik hoop dat dat weer goed gaat uitpakken."

Dumoulin kreeg zondag in de ploegentijdrit voor merkenteams in ieder geval bevestiging van een goede vorm, want hij pakte goud met Team Sunweb.

"Ik was blij met mijn optreden in de ploegentijdrit, al zegt dat niet heel veel over de tijdrit", aldus Dumoulin, die relaxed overkomt in Bergen. "Twee weken geleden had ik niet zo'n lekkere periode, begon ik wat te twijfelen omdat ik op dat moment nog invloed had op mijn fitheid en vorm."

"Maar nu ik hier in Noorwegen ben, ben ik happy. Ik weet dat ik niks meer kan veranderen aan mijn conditie en dat geeft mij veel rust."

Giro

Met de winst in de Giro d'Italia in mei heeft Dumoulin zijn hoogtepunt van het seizoen bovendien al gehad. "Ik denk niet dat een wereldtitel dat nog gaat veranderen. Maar WK-goud zou wel de kers op de taart zijn."

Dumoulin vertrekt woensdag als voorlaatste, om 17.02 uur. Dennis start 4,5 minuut voor hem en Froome gaat anderhalve minuut eerder weg dan Dumoulin. Martin is om 17.03 de laatste vertrekker.

Wilco Kelderman, de andere Nederlandse deelnemer aan de tijdrit, rijdt om 15.33 uur van het startpodium in Bergen.