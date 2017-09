Onbevangen Kelderman wil Vuelta-vorm laten zien bij WK tijdrijden

"Ik ben naar Noorwegen gekomen met een goede vorm en dat wil ik hier ook laten zien", aldus de 26-jarige Kelderman. "Ik ga onbevangen de tijdrit in en kijk ernaar uit. Het is een supermooi parcours, ik heb niets te verliezen en wie weet zit er een heel mooie klassering in."

De geboren Amersfoorter sloot anderhalve week geleden de Vuelta a España af met de vierde plaats, zijn beste resultaat ooit in een grote ronde. In de enige individuele tijdrit van de drieweekse etappekoers door Spanje werd hij tweede, op een half minuutje van eindwinnaar Chris Froome.

Dat Kelderman nog steeds in goede conditie is, bewees hij door zondag met Team Sunweb wereldkampioen ploegentijdrit te worden. "Die overwinning was een geweldige opsteker, ongelooflijk dat we de wereldtitel pakten", zegt hij. "Het is een heerlijk gevoel om met die gedachte aan de tijdrit te beginnen."

Het wordt voor Kelderman zijn derde optreden bij het WK tijdrijden bij de profs. In 2012 werd als hij 21-jarig toptalent 25e in Valkenburg en drie jaar later was er een 23e plaats in het Amerikaanse Richmond.

Voor zijn gevoel is de tijdrit van woensdag in Bergen daarom iets nieuws. "Ik ben niet de man die heel bekend is met de WK tijdrijden of er goede uitslagen heeft laten zien", stelt Kelderman. "Het wordt voor mij een ontdekking: hoe goed zal ik hier nu zijn?"

Uitdagend

Aan het parcours zal het in ieder geval niet liggen. De 31 kilometer door Bergen en omgeving kent 592 hoogtemeters en eindigt met een klim van 3,4 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,1.

"Het is veel op en af en er zijn weinig echt vlakke, rechte stukken", stelt Kelderman tevreden vast. "Het gaat heel lastig worden en je zal niet lekker in je ritme komen, maar ik vind het een uitdagend parcours."

"Ik denk dat het er leuker van wordt, voor de afwisseling is ook goed om een keer zo'n parcours te hebben. Vorig jaar in Qatar was het volledig vlak en lang. Dat is voor een aantal renners heel leuk, maar ook heel saai. Niet iedereen zal blij zijn met dit parcours, maar dat houd je altijd."

Debuutjaar

De tijdrit van woensdag moet voor Kelderman een van de laatste hoogtepunten worden van een uitstekend debuutjaar bij Team Sunweb.

"Alles is super geregeld in deze ploeg en dat geeft duidelijkheid en vertrouwen", zegt de voormalig Lotto-Jumbo-renner. "Mede daarom ben ik ben nog fris en heb ik nog moraal voor deze WK."

Kelderman begint woensdag om 15.33 uur aan zijn tijdrit, 2,5 uur na de eerste starter Alexey Lutsenko uit Kazachstan. Topfavoriet Tom Dumoulin is om 17.02 uur de voorlaatste starter, anderhalve minuut voor de Duitse titelverdediger Tony Martin.