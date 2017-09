Curvers (37) verlengt contract bij Team Sunweb en stopt eind 2018

Curvers rijdt al sinds 2008 voor de van origine Nederlandse formatie, die vanaf 2015 onder een Duitse licentie koerst.

"Na tien jaar in het team voelt het als een familie. Vertrekken is voor mij nooit een optie geweest", zegt de 37-jarige Limburger op de site van Team Sunweb.

"Een wielrenner van mijn leeftijd moet na gaan denken over zijn toekomst en ik ben blij dat de ploeg vertrouwen in me heeft en me de kans geeft om me te ontwikkelen als mijn loopbaan erop zit."

Curvers heeft door zijn contractverlenging extra veel zin om ook volgend jaar nog alles te geven voor Team Sunweb. "De zekerheid geeft me rust en maakt het makkelijk om me op het fietsen te focussen en ook in de laatste fase van mijn loopbaan belangrijk te zijn."

Verlengstuk

"Roy is al een paar jaar één van onze wegkapiteins en behoort tot de kern van onze ploeg. Hij deelt zijn ervaring met de talenten om ze verder te helpen ontwikkeling", zegt ploegleider Rudi Kemna over Curvers.

"Zijn kennis van zaken binnen de ploeg betent dat hij al een verlengstuk is van de coachingsstaf, dus hij is een geweldige toevoeging als hij stopt met fietsen."

Curvers reed in 2011 zijn eerste grote ronde (Vuelta a España) en maakte sindsdien zes keer zijn opwachting in de Tour de France. Zijn beste prestatie was een 106e plaats in 2015.

Haga

De Amerikaan Chad Haga verlengde dinsdag tot eind 2019 bij Team Sunweb. Afgelopen zomer tekenden onder anderen Nederlanders Tom Dumoulin (tot en met 2022), Sam Oomen (2020) en Laurens ten Dam (2018) al bij.

De ploeg trok daarnaast een handvol nieuwe renners aan voor het komende jaar. Martijn Tusveld (Roompot), Louis Vervaeke (Lotto Soudal), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Jai Hindley (Mitchelton Scott) en Michael Storer (Mitchelton Scott) verbonden zich aan de ploeg van Giro-winnaar Dumoulin.

Warren Barguil (Fortuneo), Ramon Sinkeldam (FDJ), Georg Preidler (FDJ) en Bert de Backer (Vital Concept) verlaten de formatie.