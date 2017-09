Oranjetrio niet bezig met favorietenrol bij WK tijdrijden voor vrouwen

"Ik ben totaal niet bezig met wie de favoriete is voor de tijdrit", aldus de 34-jarige Van Vleuten. "Daar heb je helemaal niks aan. Ik ben alleen bezig geweest met dat ik zelf top moet zijn."

"Om een voorbeeld te noemen: ik zag hier Kristin Armstrong rondlopen in het hotel en dacht: gaat die dinsdag rijden?", doelt Van Vleuten op de Amerikaanse wereldkampioene van 2006 en 2009. "Ik kwam erachter dat ze in Bergen is als technisch directeur, maar dat geeft aan dat ik niet eens een startlijst heb bekeken. Ik moet gewoon de beste tijdrit uit mijn leven rijden - en dat geldt ook voor Anna en Ellen."

Van der Breggen (27) vindt het "uniek" dat er drie Nederlandse favorieten aan de start verschijnen in Noorwegen. "Maar het makkelijke van tijdrijden is dat je alleen aan jezelf hoeft te denken. En ik hoop dat ik zelf goed ben."

Van Dijk (30) is de minste klimmer van de drie en de 21,2 kilometer lange tijdrit is meer dan glooiend. "Het parcours is niet echt het mijne. Maar ik heb het hele seizoen tussen de besten gezeten als het om tijdritten ging. Ik heb er dus vertrouwen in."

Haat-liefdeverhouding

Van Dijk is met een wereldtitel in 2013 en zilver vorig jaar in Qatar bovendien de meest succesvolle van trio bij het WK tijdrijden. Van der Breggen werd twee jaar geleden tweede.

Van Vleuten stond nog nooit op het podium bij de mondiale titelstrijd, maar de renster van Orica-Scott won dit jaar wel twee tijdritten inde Boels Rental Tour en een chronorace in de Giro Rosa.

"Ik heb héél veel uren op de tijdritfiets gezeten", verklaart de Wageningse haar progressie, hoewel ze net als Van der Breggen toegeeft dat ze "een haat-liefdeverhouding" heeft met het tijdrijden.

"Je kijkt niet uit naar maximaal afzien, het is echt verschrikkelijk", zegt Van Vleuten met een glimlach. "Als renners zeggen dat ze tijdrijden leuk vinden, denk ik: dan ga je niet hard genoeg. Maar als ik dinsdag op het podium sta met de regenboogtrui, is het 't allemaal waard geweest."

Allround

Het parcours is in ieder geval in het voordeel van rensters als Van Vleuten en Van der Breggen

"Je hebt nooit ritme", analyseert Van der Breggen. "Het gaat omhoog, omlaag of je hebt een bocht. Vlak heb je bijna niet. Je moet handig zijn op de fiets."

Van Vleuten: "Het is een parcours voor een allrounder; Je moet kunnen klimmen, dalen en goed zijn op de technische stukken. Ik vind het een mooi parcours. Met en snelweg heen en weer maak je mij niet blij. Daar ben ik misschien wel te weinig tijdrijder pur sang voor."

Van der Breggen is dinsdag om 15.36 uur de tweede van in totaal 54 rensters die van start gaat. Van Vleuten begint om 16.27 uur aan haar tijdrit, terwijl Van Dijk om 16.53 uur start. De Amerikaanse titelverdedigster Amber Neben rijdt anderhalve minuut later als laatste van het startpodium.