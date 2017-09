Dumoulin heeft nog lichte twijfel over fietswissel bij WK tijdrijden

"Het is voor 99 procent zeker dat ik van fiets ga wisselen, maar ik kan nog niet 100 procent zeker zijn", aldus de 26-jarige Dumoulin maandag in het hotel van de Nederlandse ploeg even buiten Bergen.

'Fietswissel' was twee dagen voor de tijdrit van de elite mannen een van de meest gebruikte woorden, in ieder geval bij de volgers. De renners moeten in de laatste 3,4 kilometer van hun chronorace Mount Flöyen op, een klim met - volgens de organisatie - een gemiddeld stijgingspercentage van 9,1.

Voor het eerst in geschiedenis van het WK tijdrijden is er daarom vlak voor de slotklim een speciale 'fietswisselzone' ingericht, waar de renners van hun tijdritfiets naar hun gewone wegfiets kunnen overstappen.

Er wordt een soort mat neergelegd op de kasseistrook vlak voor de klim en daar krijgen de coureurs twintig meter de tijd om te wisselen. Eén mecanicien zal de tijdritfiets aannemen, terwijl een tweede mecanicien de wegfiets aan zal geven en de renner aan zal duwen. Een jurylid geeft met een fluitsignaal aan dat de mecanicien moet stoppen met duwen.

Veneberg

Volgens de Nederlandse bondscoach Thorwald Veneberg, die de 'pitstraat' een halfjaar geleden voorstelde aan de organisatie, toont de data van de Nederlandse wielerunie aan dat een fietswissel in theorie voor een snellere tijd zal moeten zorgen.

"We kunnen berekenen wat het voordeel is van een wegfiets ten opzichte van een tijdritfiets op de slotklim, dat zit 'm vooral in gewicht. En met pitstraat is wisselen sneller volgens de data", aldus Veneberg in gesprek met NUsport. "Maar het gevoel van de renner is uiteindelijk het belangrijkste."

Dumoulin zal dus zelf dinsdag de knoop moeten doorhakken. "Ik heb vandaag een verkenning van het hele tijdritparcours gedaan en vrijdag heb ik de klim al gereden", zei de Giro-winnaar.

"De klim is zwaar, maar niet zo zwaar als ik verwacht had. Ik had begrepen dat het tien procent gemiddeld was, maar dat was het echt niet. Er zitten ook stukjes in dat het even naar beneden gaat. Daardoor is het nu nog een klein beetje de vraag of ik van fiets ga wisselen; dinsdag na een laatste goede verkenning neem ik definitief een besluit."

Kelderman

Dumoulin en Veneberg benadrukten maandag dat de fietswissel hoe dan ook niet het belangrijkste aspect van de tijdrit zal zijn. "Jullie maken het allemaal moeilijker dan het is", glimlachte Dumoulin richting de journalisten. "Het is gewoon een fiets wisselen. Er kan iets gebeuren, maar je moet er niet te veel over nadenken. Ik ga het ook niet oefenen."

Veneberg: "Het tijdverschil zal vooral worden gemaakt in de klim. En de rest van het parcours is ook heel lastig. Bovendien is een fietswissel in een tijdrit an sich niet nieuw, het is alleen nog nooit bij een WK gedaan."

Wilco Kelderman, de tweede Nederlandse deelnemer woensdag aan de tijdrit, neigt eveneens naar een fietswissel. "Ik denk dat je tientallen seconden sneller de klim op kan op een wegfiets dan op een tijdritfiets", aldus de nummer vier van de Vuelta, die ook pas na de verkenning van dinsdag een definitief besluit zal nemen.

Dumoulin vertrekt woensdag als voorlaatste, om 17.02 uur. Chris Froome gaat anderhalve minuut voor hem weg, terwijl titelverdediger Tony Martin uit Duitsland de laatste vertrekker is. Kelderman rijdt om 15.33 uur van het startpodium in Bergen.