Van der Poel opent wereldbekerseizoen veldrijden met winst in Iowa

De 22-jarige wielrenner van Beobank-Corendon ging er bij de eerste wereldbekerwedstrijd in het Amerikaanse Iowa met een felle start meteen in de eerste ronde vandoor en de concurrentie zag hem nooit meer terug.

De Belgen Laurens Sweeck en Quinten Hermans werden tweede en derde op ruim veertig seconden achterstand. Lars van der Haar finishte als vijfde op bijna een minuut.

Wereldkampioen Wout van Aert had een slechte dag in het Amerikaanse gras en eindigde, mede door pech, ver in de achterhoede als veertiende op 2.32 minuut.

Het wereldbekerseizoen begint met twee races op Amerikaanse bodem. Volgende week wordt er gereden in Waterloo in de staat Wisconsin. De Duinencross in het Belgische Koksijde is op 22 oktober de eerste wereldbekerwedstrijd in Europa.

De Tsjechische veldrijdster Katerina Nash won de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen bij de vrouwen. Nash kwam net als Van der Poel solo over de meet in Iowa City.