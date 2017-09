Van der Poel opent wereldbekerseizoen veldrijden met winst in Iowa

De 22-jarige renner van Beobank-Corendon ging er met een felle start meteen in de eerste ronde vandoor en de concurrentie zag hem nooit meer terug.

De Belgen Laurens Sweeck en Quinten Hermans werden tweede en derde op ruim veertig seconden achterstand. Lars van der Haar finishte als vijfde op bijna een minuut. Wereldkampioen Wout van Aert had een slechte dag en eindigde, mede door pech, ver in de achterhoede als veertiende op 2.32 minuut.

Voor Van der Poel was het zijn eerste zege op Amerikaanse bodem. "De warmte was hier de grootste tegenstander", zei hij. "Het was zeker de bedoeling hier goed weg te zijn, maar het was zeker niet de bedoeling om zo snel alleen te zitten."

Het wereldbekerseizoen begint met twee races op Amerikaanse bodem. Volgende week wordt er gereden in Waterloo. De Duinencross in het Belgische Koksijde is op 22 oktober de eerste wereldbekerwedstrijd in Europa.

Nash

De Tsjechische Katerina Nash won de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen bij de vrouwen. Ze kwam net als Van der Poel solo over de meet in Iowa City.

Halverwege de race plaatste Nash een demarrage die haar concurrenten niet konden beantwoorden. De Amerikaanse Kaitlin Keough ging alleen in de achtervolging en werd tweede.

De Belgische wereldkampioene Sanne Cant hield Sophie de Boer van de derde plaats af. Maud Kaptheijns werd vijfde. De tweede wereldbekerwedstrijd volgt volgende week, eveneens in Waterloo.