Dumoulin had wereldtitel met 'geweldig' Team Sunweb niet verwacht

Dumoulin pakte zondag met Wilco Kelderman, Sam Oomen, Lennard Kämna, Michael Matthews en Sören Kragh Andersen de wereldtitel. Eerder op de dag eiste ook de vrouwenploeg van Team Sunweb de wereldtitel op de ploegentijdrit voor zich op.

"Het is bizar", jubelde de winnaar van de Giro d'Italia na afloop op de website van zijn ploeg. "Eerst pakken de vrouwen de wereldtitel en daarna wij."

Volgens Dumoulin was de kracht van het succes dat de renners van Sunweb zich goed met elkaar konden meten. "De ploeg was zo homogeen, het ging echt geweldig. Normaal gesproken zou je zeggen dat ik op papier de beste tijdrijder ben, maar met deze ploeg is iedereen zo aan elkaar gewaagd."

Verrast

De Nederlander was behoorlijk verrast door de zege. "We vlogen allemaal, ik heb er geen woorden voor. De zege komt erg onverwachts, maar is echt mooi", aldus Dumoulin.

Bij de drie tussenpunten klokte Sunweb de vierde, de tweede en nogmaals de tweede tijd. Uiteindelijk was de ploeg van manager Iwan Spekenbrink acht seconden sneller dan BMC. "We wisten dat we aan een goede ploegentijdrit bezig waren, maar we kenden de tussentijden pas na de finish."

"Het was zo close en spannend met BMC, maar we hielden het tot het einde vol" besloot Dumoulin. "Het is de ploegentijdrit van het jaar en we halen het beste eruit."