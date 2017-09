Danny van Poppel vervangt geblesseerde Van Baarle in WK-selectie

Van Baarle kampt met een ribblessure. De renner van Cannondale-Drapac hield die over aan een valpartij vorige week in de Ronde van Groot-Brittannië.

"Hij heeft te veel last om goed aan te kunnen zetten. Het parcours in Bergen vraagt om veel aanzetten en versnellen. Dylan is daardoor niet overtuigd dat hij 100 procent fit aan de start kan verschijnen", legt bondscoach Thorwald Veneberg uit.

Eerder deze week kwam naar buiten dat Van Baarle dicht bij een overgang naar Team Sky zou zijn. Volgens De Telegraaf staat hij op het punt om een tweejarig contract te tekenen bij de Britse wielerploeg.

Van Poppel won vorige maand nog een etappe in de Ronde van Polen. Ook schreef hij begin dit jaar de proloog in de Herald Sun Tour op zijn naam.

Dumoulin

Naast Van Poppel bestaat de Nederlandse selectie voor de wegrace uit Tom Dumoulin, Wout Poels, Bauke Mollema, Niki Terpstra, Jos van Emden, Sebastian Langeveld, Lars Boom en Koen de Kort.

Dumoulin rijdt ook de individuele tijdrit. Wilco Kelderman is de tweede Nederlander die in actie komt in de race tegen de klok.

De WK wielrennen in Bergen gaan zondag van start met de ploegentijdrit. Niki Terpstra verdedigt met Quick-Step Floors de wereldtitel.