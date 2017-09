Cookson rekent op 30 van 45 stemmen bij herverkiezing als UCI-voorzitter

De 66-jarige Cookson werd vier jaar geleden aangesteld als preses van de internationale wielerunie en hoopt donderdag 21 september te worden herkozen.

Ondanks een bittere verbale strijd met de Fransman Lappartient heeft Cookson er alle vertrouwen in dat hij aan een tweede termijn mag beginnen. Volgens de Brit kan hij zich beroepen op voldoende steun bij de verkiezing in het Noorse Bergen, waar de WK plaatsvinden.

"Er zijn 45 stemgerechtigden en ik heb er dertig daarvan aan mijn zijde", stelt Cookson. Europa heeft met vijftien gedelegeerden de belangrijkste stem. Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Azië hebben elk negen stemmen, de overige drie komen uit Oceanië.

Hoewel hij het vermoeden heeft dat zijn tegenstanders politieke belangen hebben, vertrouwt Cookson erop dat zijn eerste termijn als voorzitter de doorslag zal geven. "Iedereen die ik spreek over het grotere UCI-plaatje reageert positief."

"Daarom wil ik mijn plannen nog zeker vier jaar blijven uitvoeren. Vier jaar geleden heb ik wat dingen beloofd en ik ben ervan overtuigd dat de organisatie de juiste richting op gaat onder mijn leiding. Mijn staat van dienst spreekt boekdelen."

McQuaid

In 2013 loste Cookson de Ier Pat McQuaid af. Volgens de Brit voert zijn voorganger actief campagne tegen hem en voor zijn Franse uitdager Lappartient. "Ik heb bewijs gezien dat hij aan het lobbyen is namens David", zegt hij tegen de BBC.

"Alleen zij weten of Pat een belangrijke functie bij de UCI krijgt als David wint. Dat zou natuurlijk wel enorm zorgwekkend zijn, gezien de desastreuze staat waarin de UCI vier jaar geleden verkeerde onder zijn leiding. Ik blijf me focussen op mij eigen campagne met mensen die eraan hebben bijgedragen dat het vertrouwen in de UCI weer hersteld is."

Cookson vindt het niettemin "teleurstellend" dat Lappartient de steun van McQuaid niet heeft afgewezen. "Dat zegt veel over de koers die de UCI zal varen als hij volgende week wint."

Lappartient

Lappartient, de huidige voorzitter van de Europese wielerbond, ziet de uitspraken van Cookson als "een duidelijk signaal van wanhoop bij de UCI-voorzitter en zijn wegkwijnende campagne".

"Deze spijtige actie van Cookson is gestoeld op verkeerde informatie. Meneer McQuaid heeft blijkbaar een email gestuurd aan een aantal stemgerechtigden die hij kent om zijn persoonlijke mening te geven over Cookson."

"Dit was een persoonlijk actie van McQuaid, waar ik niet om gevraagd heb", vervolgt de Fransman in een verklaring. "Cookson is zeer onsportief door dit soort misinformatie te verspreiden."