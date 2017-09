Belgische renner Degand aangereden door jurywagen in GP Wallonië

Het incident vond plaats halverwege de Belgische eendagskoers. Toen Degand op 110 kilometer van de finish een sanitaire stop wilde maken, werd hij van achteren aangereden door de juryauto en ging onderuit.

De Belg hield geen ernstige blessures over aan zijn valpartij. Hij liep alleen lichte verwondingen aan zijn kuit en zijn rechterelleboog op.

Degand was niet de enige renner van Wanty-Groupe Gobert die ten val kwam in Wallonië. Ook zijn ploeggenoot Jerome Baugnies smakte tegen het asfalt.

Baugnies ging na 35 kilometer onderuit toen hij in een afdaling met hoge snelheid tegen een paal botste. De 30-jarige Belg werd per helikopter naar het ziekenhuis in Luik gebracht. Daar werd geconstateerd dat Baugnies een breuk in zijn wervelkolom heeft opgelopen. Zijn toestand is stabiel.

Demoitié

Ploegleider Hilaire Van der Schueren schrok van de valpartij van Baugnies. "Je denkt toch aan wat er vorig jaar gebeurd is", doelde hij bij Sporza op het overlijden van Wanty-Groupe Gobert-renner Antoine Demoitié.

Demoitié overleed vorig jaar op 25-jarige leeftijd aan de verwondingen die hij tijdens de semiklassieker Gent-Wevelgem opliep na een aanrijding met een motor.

"De klap was redelijk zwaar. Je zag dat hij geblesseerd was aan zijn hoofd en dat hij ook pijn had aan zijn rug", vervolgde Van der Schueren. "Dat riep toch meteen weer herinneringen op, ik was wel wat aangeslagen."

De GP van Wallonië werd gewonnen door Tim Wellens. De 26-jarige Belg van Lotto Soudal was een klasse apart op de Citadel van Namen.

Wellens reed op 16 kilometer van de finish weg uit een kopgroep en kwam na 212 kilometer solo over de meet. Zijn ploeggenoot Tony Gallopin eindigde op 1 minuut en 22 seconden als tweede.