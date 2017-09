Nibali houdt breukje in rib over aan valpartij in voorlaatste rit Vuelta

"Onderzoek heeft bevestigd dat Vincenzo een microfactuur heeft", aldus dokter Emilio Magni dinsdag op de site van Bahrain-Merida, de ploeg van Nibali. "Vincenzo moet een paar dagen rusten en daarna zal hij opnieuw onderzocht worden."

De 32-jarige Italiaan ging zaterdag in de twintigste etappe onderuit in de natte afdaling van de voorlaatste klim. Hij sloot snel weer aan bij de groep met favorieten en verdedigde op de Angliru, de zware slotklim, met succes zijn tweede plek in het klassement.

Nibali kon op de laatste berg van de Vuelta echter niet meer een aanval plaatsen op de positie van klassementsleider Chris Froome, wat wel zijn plan was. "Maar na mijn val voelde ik me niet meer geweldig", zei de 'Haai van Messina' maandag in La Gazzetta dello Sport.

"Ik kon niet meer optimaal ademhalen en daardoor was mijn plaats in het klassement verdedigen het hoogst haalbare. Tot mijn val was ik nog bezig met de eindzege, maar het mocht niet zo zijn."

Klassieker

Nibali wil op zaterdag 7 oktober nog voor een goed resultaat gaan in de Ronde van Lombardije, de laatste grote klassieker van het jaar.

De kopman van Bahrain-Merida zal volgende week niet in actie komen bij de WK in het Noorse Bergen. "Ik heb met zijn trainer Paolo Slongo gesproken en jammer genoeg heeft zijn crash zijn beslissing beïnvloed", aldus de Italiaanse bondscoach Davide Cassani.