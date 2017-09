Froome hakt knoop door en rijdt individuele tijdrit op WK

De Tour- en Vuelta-winnaar liet eind augustus weten te twijfelen over deelname aan de individuele race tegen de klok, maar gaat toch van start. Hij komt ook in actie op de ploegentijdrit voor merkenteams.

"Ik kijk er echt naar uit om hem in actie te zien op een parcours waarop zijn kwaliteiten het best zijn recht komen", zegt Dyer in gesprek met de BBC.

Door de deelname van Froome heeft Tom Dumoulin er een geduchte concurrent bij op het parcours dat over 31 kilometer gaat en flink glooiend is. In de laatste 3,5 kilometer wacht de renners een pittige klim.

Tegenover de aanwezigheid van Froome, die met Steve Cummings in actie komt op de tijdrit, staat de absentie van Mark Cavendish en Geraint Thomas. Beiden besloten af te zien van deelname doordat ze niet geheel fit zijn.

"Dat zij ontbreken is jammer, maar begrijpelijk", aldus Dyer. "We naderen het einde van een lang seizoen en blessures en ziektes zijn daarbij onvermijdelijk. Ik respecteer hun keuzes."

Wegrace

Froome (32) had eerder al laten weten af te zien van deelname aan de wegrace. Namens Groot-Brittannië komen op dat onderdeel Adam Blythe, Mark Christian, Jon Dibben, Owain Doull, Tao Geoghegan Hart, Pete Kennaugh, Ian Stannard, Ben Swift en Scott Thwaites in actie.

Froome reed in 2014 voor voor het laatst de WK. Hij viel in het Spaanse Ponferrada uit in de wegrit. De viervoudig Tourwinnaar is in zes pogingen nog nooit gefinisht bij de WK-wegrit.

In 2009 deed hij voor de eerste en tot dusver enige keer mee aan de individuele rit tegen de klok op een WK. Froome eindigde destijds in Mendrisio als zeventiende.

De WK in Bergen duren van 17 tot en met 24 september.