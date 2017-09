Hinault: 'Froome moet volgend jaar voor eindzege in Giro gaan'

Froome is de eerste renner die in één jaar de Ronde van Frankrijk én de Ronde van Spanje op zijn naam schreef sinds de Vuelta in 1995 de laatste grote ronde van het jaar werd.

Hinault (62) denkt dat de Brit tot nóg meer in staat is en binnen twaalf maanden de drie grote rondes kan winnen.

"Hij moet volgend jaar proberen om de Giro te winnen. Hij heeft bewezen dat hij de Tour en de Vuelta in hetzelfde jaar kan winnen, dus waarom niet de Giro?", zegt de Fransman in gesprek met The Guardian.

Alleen Hinault en zijn landgenoot Jacques Anquetil (1963) wonnen net als Froome ooit de 'dubbel' Tour/Vuelta, maar dat was in de periode dat de Ronde van Spanje nog in april en mei werd georganiseerd.

"Wat Froome in Spanje heeft laten zien is geweldig, want de verwachting was dat het onmogelijk was om twee grote rondes in een jaar te winnen", aldus Hinault, die zelf vijf keer de Tour, drie keer de Giro en twee keer de Vuelta won.

Tactiek

Hinault is vooral onder de indruk van de berekenende manier waarop Froome in de afgelopen weken in Spanje zijn tweede grote ronde van 2017 won.

"Hij was niet zo dominant als in de Tour, maar hij herontdekte zichzelf ondanks één of twee mindere dagen", oordeelt hij.

"Froomes manier van rijden is nog net zo goed als altijd. Hij is heel goed in het kiezen van de winnende tactiek. Het is essentieel om te overzien welke momenten waartoe zullen leiden."

De wielerlegende wil de prestatie van Froome niet vergelijken met die van zichzelf. "Dit is een andere tijd met andere renners, andere ploegen en een andere kalender. Je moet iedere prestatie op zich beoordelen."

De 32-jarige Froome was de eerste renner sinds Marco Pantani die twee grote wielerrondes op rij in een jaar won. De Italiaan, die in 2004 overleed, was in 1998 de sterkste in de Giro d'Italia en de Tour.