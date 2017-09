Sunweb met Dumoulin en Kelderman in ploegentijdrit op WK

Beide specialisten komen drie dagen later ook uit op de individuele tijdrit. Dumoulin keert terug uit Canada waar hij deelnam aan de WorldTour-koersen in Québec en Montreal. Kelderman sloot zondag de Vuelta af als vierde.

Sunweb eindigde vorig jaar, toen nog onder de naam Giant-Alpecin, als zevende op een kleine anderhalve minuut van winnaar Etixx-Quick-Step, dat nu Quick-Step Floors heet.

"Er ligt een uitdagend parcours tussen Ravnanger en Bergen met een lang vlak deel, een klim, weer een vlak stuk en een tweede klim die een stuk kasseien voorafgaat", coach Adriaan Helmantel maandag.

Sam Oomen en de Duitser Lennard Kämna, uitgevallen in de Vuelta, zijn allebei beschikbaar. Team Sunweb bestaat verder uit de Deen Sören Kragh Andersen en de Australiër Michael Matthews.

Giro

Na zijn historische eindzege in de Giro d'Italia eind mei gaf Dumoulin al aan dat het WK tijdrijden zijn grootste doel is in de tweede helft van 2017.

De Limburger won in 2014 al een keer brons bij het WK op de individuele tijdrit, maar vorig jaar kwam hij in het olympische jaar niet verder dan de elfde plek.

De individuele rit tegen de klok van volgende week woensdag in Bergen is 31 kilometer lang en flink glooiend. In de laatste 3,5 kilometer moeten de renners Mount Flöyen op; een klim met een gemiddelde stijging van 9,1 procent.