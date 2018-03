Kristoff wint Rund um den Finanzplatz voor derde keer op rij

Kristoff was in de barre koers over 218 kilometer uiteindelijk verreweg de sterkste in de sprint. Het peloton werd op weg naar Frankfurt geteisterd door zware regenval.

Rick Zabel, ploeggenoot van Kristoff bij Katusha, eindigde als tweede, voor nummer drie John Degenkolb (Trek-Segafredo). Pim Ligthart van Roompot-Nederlandse Loterij werd knap vijfde. Juan José Lobato was op plaats zes de beste renner van Lotto-Jumbo.

Kristoff, die eerder dit seizoen een rit in de Ronde van Oman en Driedaagse De Panne-Koksijde op zijn naam schreef, won al de laatste twee edities van Rund um den Finanzplatz in 2014 en 2016. Twee jaar geleden werd de eendagskoers afgelast. Karsten Kroon was in 2008 de laatste Nederlandse winnaar.

In Eschborn stonden veel grote namen aan de start, onder wie Peter Sagan. De wereldkampioen had het met nog zo'n zestig kilometer voor de boeg echter wel gezien en besloot af te stappen. Ook sprinters André Greipel en Marcel Kittel gaven er later in de koers de brui aan.

Veldslag

De koers van Eschborn naar Frankfurt mondde uit in een behoorlijke veldslag. Naarmate de eindstreep in zicht kwam dunde het peloton steeds verder uit en lange tijd slaagde geen enkele ploeg erin om de regie in handen te nemen.

Met nog ongeveer vijftig kilometer te gaan stuurden kanshebbers Kristoff (Katusha) en Oliver Naesen (AG2R) met respectievelijk Nils Politt en Nico Denz een mannetje vooruit, maar het gedemarreerde duo hield geen stand.

In de laatste dertig kilometer viel het peloton uiteen in twee delen, waarbij onder anderen Kristoff de slag aanvankelijk miste. Nadat beide groepen toch weer samensmolten moest een sprint gaan uitmaken wie met de zege aan de haal ging. Daarin bleek de 29-jarige Noor veruit de beste.

Rund um den Finanzplatz gold als de laatste WorldTour-koers in aanloop naar de honderdste editie van de Giro d'Italia. De Italiaanse rittenkoers begint vrijdag.