Zwitser Albasini sprint naar winst in tweede rit Ronde van Baskenland

Albasini was in de finale van de etappe over ruim 173 kilometer van Pamplona naar Eltziego, waarin twee heuvels (tweede en derde categorie) bedwongen moesten worden, nipt sneller dan Maximiliano Ariel Richeze (tweede) en Sean de Bie (derde).

Michael Matthews van Team Sunweb werd vierde en behield zijn leiderstrui. De 26-jarige Australiër boekte maandag in de eerste rit de eerste zege in dienst van zijn ploeg en kwam in de tweede etappe niet in de problemen.

De rit werd dinsdag gekleurd door de Uruguayaan Fabricio Ferrari (Caja Rural) en de Spanjaard Luis Angel Maté (Cofidis). Het duo kreeg een maximale voorsprong van zo'n 3.30, maar voerde een kansloze strijd om vooruit te blijven.

Ferrari werd als eerste ingerekend door het peloton en op zestien kilometer van de eindstreep was ook het avontuur van Maté ten einde. In de sprint die volgde bleek Albasini vervolgens de rapste.

Heuvelachtig

De Ronde van Baskenland, die vorig jaar voor de vierde keer werd gewonnen door Alberto Contador, gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit over ruim 160 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar San Sebastian.

Er doen met Bert-Jan Lindeman, Antwan Tolhoek (beiden Lotto-Jumbo), Team Sunweb-renners Laurens ten Dam en Sam Oomen, Maurits Lammertink (Katusha) en Tom-Jelte Slagter (Cannondale) zes Nederlanders mee aan de rittenkoers die tot en met zaterdag duurt.