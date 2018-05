Terpstra geniet van machtsgreep op 'speciale' Muur van Geraardsbergen

"De Muur is een speciale plek in het wielrennen, dus om hier te winnen is perfect", aldus Terpstra na zijn geslaagde machtsgreep in de zevende en laatste etappe.

Alles viel in de slotrit op z'n plaats voor de Noord-Hollander. Hij zat mee in de juiste ontsnapping, hoorde hoe klassementsleider Rohan Dennis achter hem onderuit ging en pakte onderweg bonusseconden in de zogeheten gouden kilometer.

"Geweldig dat het zo uitpakt op de laatste dag hier in Geraardsbergen'', zei Terpstra, die na Lars Boom (2012) de tweede Nederlandse winnaar is van de Eneco Tour.

"Toen we voor de tweede keer de Muur van Geraardsbergen op reden, zag ik dat BMC en Tinkoff het moeilijk hadden met de regen, dus ik ben vol doorgetrokken."

Ritzege

Terpstra moest de ritzege laten aan Edvald Boasson Hagen, maar daar had de renner van Etixx-QuickStep geen problemen mee. "Ik wilde niet op twee paarden wedden door ook nog voor de etappewinst te gaan, dat risico wilde ik niet nemen."

"Bij de laatste beklimming van Denderoord voelde ik dat Boasson Hagen en Oliver Naesen ook sterk waren en ik had geen zin in gebakkelei, dus ben ik maar doorgereden. Ik moest er alleen voor zorgen dat ik geen twintig seconden verloor op Naesen."

"Ik heb dit jaar al veel koersdagen gehad, maar door mijn zomerbreak kon ik vol de focus op het najaar leggen. Ik heb speciaal de Vuelta gereden om me voor te bereiden op de Eneco Tour en de WK. Prachtig dat het vandaag gelukt is om hier te winnen."

Voorjaar

Terpstra kende een tegenvallend voorjaar, normaal gesproken zijn favoriete periode. "Het liep niet zo lekker. Ik heb vaak alles-of-niets gespeeld en dan werd het niets'', vertelde de winnaar van Parijs-Roubaix in 2014, zijn enige andere zege in de WorldTour.

"Van de zomer had ik ook nog een knieblessure. Daarna heb ik de ploegleiding gevraagd of ik de Ronde van Spanje kon rijden, zodat ik met die koers in de benen de mogelijkheid had in het najaar dingen recht te zetten. Dat is aardig gelukt.''

Niet dat hij vrijblijvend rondreed in de Vuelta. "Ik heb het niet makkelijk gehad. Ik had er ook niet veel kansen om een rit te winnen, twee misschien, en dan liep het niet zoals ik wilde. Maar ik ben ook onderdeel van een ploeg. We wonnen vier ritten. Het was vooral nodig om uit de 'comfortzone' te komen. Ik moest me af en toe uit elkaar trekken om in vorm te komen. Voor deze wedstrijd en het WK.''

Over drie weken is de wegrace in Qatar; Terpstra was in 2010 in Geelong al eens dicht bij de wereldtitel. Op de vlakke wegen in het oliestaatje ziet hij opnieuw kansen. "Het kan. De vorm is er, nu hoop ik vooral op veel wind zodat er waaiers gaan ontstaan. Daar zijn wij Nederlanders goed in.''