Bouhanni sprint naar zege in eerste rit Dauphiné

Hij bleef Jens Debusschere van Lotto-Soudal (tweede) en Sam Bennett van Bora-Argon (derde) voor in de rit over 186 kilometer van Cluses naar Saint-Vulbas. Moreno Hofland van Lotto-Jumbo werd zesde.

Bouhanni was in de laatste honderden meters verwikkeld in een lijf-aan-lijf-gevecht met Alexander Kristoff (Katusha), waarbij de 25-jarige Franse sprinter opzichtig met zijn hoofd de Noor probeerde weg te duwen.

Het was al de achtste zege van Bouhanni dit jaar. Eerder won hij etappes in onder meer de Ruta del Sol, Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië.

De koers werd gekleurd door Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) en Mitch Docker (Orica-GreenEdge), die lang vooruit reden. Ze wisten hun marge echter niet te behouden.

Contador

Bouhanni is door zijn zege de leider in het sprintersklassement. In het algemeen klassement kwam de leidende positie van Alberto Contador, die zondag de proloog op zijn naam schreef, niet in gevaar.

De Spanjaard van Tinkoff heeft een marge van zes seconden op Richie Porte en dertien tellen op Chris Froome. Wout Poels is op de zesde plaats met 25 seconden achterstand de beste Nederlander.