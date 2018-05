De 41-jarige orthopedisch chirurg doet haar aanval op de baan van het Super-Drome in Adelaide tijdens de Tour Down Under.

Het record staat met 46,274 kilometer op naam van de Amerikaanse Molly Shaffer Van Houweling.

Zij loste in september Leontien van Moorsel af, die in 2003 in een uur op de fiets 46,065 km aflegde.