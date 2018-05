Kittel tekent tweejarig contract bij Etixx-QuickStep

De 27-jarige Duitser liet afgelopen week zijn tot eind 2016 doorlopende contract bij Giant-Alpecin ontbinden.

Bij Etixx-QuickStep moet Kittel zich ontfermen over de erfenis van Mark Cavendish, die vertrekt naar MTN-Qhubeka.

"Ik kijk heel erg uit naar deze uitdaging, ik ga voor een van de beste teams fietsen", aldus Kittel, die tot eind 2017 tekende bij de Belgische World Tour-ploeg.

Teammanager Patrick Lefevere van Etixx-QuickStep is ervan overtuigd dat Kittel de komende jaren succesvol zal zijn.

"We hebben het beste van Marcel nog niet gezien. De afgelopen jaren heeft hij zijn potentie al voldoende aangetoond, zijn erelijst spreekt voor zich. Samen kunnen we nog veel meer bereiken, we gaan zorgen dat hij de steun van een groep renners krijgt."

Tour de France

Kittel boekte de afgelopen seizoenen veel overwinningen. Liefst acht keer passeerde hij als eerste de streep in een Tour de France-etappe.

Dit jaar nam Giant-Alpecin hem niet op in de selectie van de Ronde van Frankrijk omdat de ploegleiding oordeelde dat hij onvoldoende in vorm was. Kittel miste een groot gedeelte van het voorjaar door een mysterieus virus.