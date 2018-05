Van Emden: 'Fantastisch om mee te maken'

"Op sommige momenten, bijvoorbeeld in de tunnels, deden de aanmoedigingen echt pijn aan mijn oren", zei Van Emden na zijn 13,8 kilometer door Utrecht.

"De Girostart in Amsterdam was leuk, maar vandaag staat ook heel erg hoog op mijn lijstje van dingen die ik ooit op een fiets heb gedaan. Het publiek is echt ongelooflijk. Dit was fantastisch om mee te maken."

Van Emden zette met 15.11 ook een prima tijd neer. "Halverwege kreeg ik het wel lastig, had ik ook veel dorst. Het is nog best een lastige afstand, je kunt niet volledig volle bak."

"Vanaf vier kilometer tot anderhalve kilometer tot de streep is het wind tegen. Daar kun je nog het verschil maken, dat lukt mij niet."

De renner van Lotto-Jumbo had een goed gevoel over zijn tijd, maar wist ook dat de echte specialisten nog harder zullen gaan.

"Dit is wel echt een parcours voor Tony Martin. Peter Sagan kan dit ook, maar Alex Dowsett is misschien wel mijn favoriet."